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ماذا تقدم بلدان العالم في 7 يناير؟.. «من فرنسا لمصر وإيطاليا»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كعك الميلاد

بدأت الاحتفالات بيوم عيدالميلاد بدول العالم، إذ ارتفعت أصوات الأجراس والترانيم، لاحتفال الأقباط بيوم ميلاد السيد المسيح، بعد صيام يدوم 43 يومًا، ويبدأ بقداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس والكاتدرائيات في وقت واحد، ويهتم فيه عادًة بتقديم أنواع الطعام المميزة والمختلفة. 

ويعد تقديم كعك الميلاد، من الطقوس الأساسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتحرص كل دولة في العالم على أفضل أطباقها التي تشتهر بها في المناسبات، ويرصد «هن» في السطور التالية، ما تقدمه الأسر في 7 يناير من كل عام، وفقًا لموقع «برايت سايد» الأمريكي.

كعك الميلاد الفرنسي

كعادة الفرنسيون يهتمون كثيرًا بصنع أشكال مختلفة من الحلوى، وفي أيام عيد الميلاد، يفضل سكان فرنسا الأصليين، تناول حلوى «yule log» أو ما تسمى بـ «بوش دي نويل»، وهي حلوى لها شكل يشبه فرع من شجرة، تغطى بالشيكولاتة مع تزينها برشة من السكر البودرة، لتشبه الثلوج المتناثرة.

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كعك الميلاد المصري

لم يختلف كعك الميلاد المصري عن كعك عيد الأضحى، إذ تلجأ ربات المنازل أيضًا لصنع الكعك العادي المُزين بالسكر، والمحشو بالعجمية والمكسرات. 

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كعك الميلاد في إنجلترا

 تتميز العائلات البريطانية اثناء الاحتفال بالكريسماس من خلال تحضير «Christmas Pudding» التي تشبه المولتن كيك، وتُزين بالكريمة اللذيذة، وتحفظ في مكان بارد لتقديمها بيوم الميلاد. 

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كعك الميلاد في إيطاليا

يقدم كعك الميلاد في إيطاليا  بشكل مميز جدًا، إذ يتم تقديم حلوى الـ panettone أو pandoro كنوع من احتفالات عيد الميلاد.

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كعك الميلاد في أيسلندا

تحتفل دولة ايسلندا بعيد الميلاد المجيد من خلال تحضير كعكة السيدة المخططة، المكونة من طبقات متعددة، من اللوز أو البسكويتالغني بالتوابل، وطبقة أخرى من مربى البرقوق، مع التوابل أيضًا من الريحان، والقرفة والفانيليا والقرنفل.

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كعك الميلاد في اسكتلندا

يفضل سكان اسكتلندا الأصليون التقديم كعك التفاح في احتفالهم بعيد الميلاد المجيد،  والكيرانشان وهي حلوى من الكريمة والشوفان المقلي مع العسل والتوت. 

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كعك الميلاد في أيرلندا

 في إيرلندا، يتم تقديم حلوى«Guinness cake» وهي حلوى مغطاة بالجبن الكريمي. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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