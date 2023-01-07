الامارات | جورج وسوف يظهر في عزاء نجله وديع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الفنان جورج وسوف، وهو يتلقى العزاء في نجله وديع، اليوم السبت، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، بحسب وسائل إعلام سورية.

وبدا على وسوف تأثره وحزنه الشديد على فقدان نجله الأكبر ليلة أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ومحاولة البعض من الحضور مواساته.

وكشفت أسرة الفنان السوري جورج وسوف، عن تفاصيل موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل وديع جورج، الذي وافته المنية الجمعة، بعد وعكة صحية أدخل بسببها المستشفى.

وأشارت أسرة وسوف، في بيان، إلى أن "صلاة الجنازة على وديع ستكون يوم غدٍ الأحد في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، ثم ينتقل جثمانه إلى مسقط رأسه بكفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار الياس، ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم استقبال العزاء في وديع جورج وسوف، بداية من اليوم السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس بالأشرفية، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وغداً الأحد بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس بكفرون حتى الساعة السابعة مساءً".