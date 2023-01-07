كيفية علاج الانزلاق الغضروفي.. 5 خطوات بسيطة تحميك من الألم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الانزلاق الغضروفي أحد أكثر الأمراض انتشارًا بين مختلف الفئات العمرية، وأحد أبرز أسباب الإصابة بآلام الظهر، ويصيب فقرات العمود الفقري مسببًا آلامًا شديدة؛ قد تمنع صاحبها من الحركة بشكل طبيعي، لذا فإن الإسراع في تشخيص وعلاج الانزلاق، من أهم خطوات التخلص من هذه المشكلة.

أسباب الانزلاق الغضروفي

قال الدكتور أحمد صلاح، استشاري العمود الفقري والمفاصل في حديثه، لـ«هُن»، إنّ الانزلاق الغضروفي يصيب فقرات العمود الفقري، وتتعدد أسبابه في التالي:

- التعرض لحادث، أو إصابة مباشرة في العمود الفقري.

- حمل الأشياء ثقيلة الوزن، وبطريقة خاطئة.

- السمنة المفرطة لأنها تجعل حمل زائد على العمود الفقري.

- العوامل الوراثية من أسباب الانزلاق الغضروفي.

- التقدم في السن إذ يسبب تآكلًا طبيعيًا في الغضاريف، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

- تدهور حالة الغضاريف.

- ‏عندما تصبح الحلقة الليفية أقل قدرة على تحمل الضغط وأكثر عرضة للانقطاع.

- استخدام عضلات الظهر بدلًا من الساقين عند حمل الأوزان الثقيلة يضع الكثير من الضغط على غضاريف الظهر.

- ضعف عضلات الرقبة أو الظهر سواء لعوامل وراثية أو مكتسبة.

أعراض الانزلاق الغضروفي

- ألم الجزء السفلي من الظهر، وقد يمتد إلى إحدى الساقين أو كلتاهما.

- ألم في فقرات الظهر مصحوبًا بالتنميل.

- عدم القدرة على الوقوف لفترات زمنية طويلة أو المشي لمسافات طويلة.

- في الحالات المتقدمة من الانزلاق الغضروفي، قد يعاني المريض من سلس البول نتيجة وجود خلل في الآلية العصبية المسؤولة عن التبول.

- ألم الظهر يصبح أكثر حدة عند العطس أو السعال.

وأضاف «صلاح» أنه من المتعارف عليه أن الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاج الانزلاق الغضروفي، ولكن يوجد بعض الطرق لحل مشكلة وتخفيف ألم الانزلاق الغضروفي وهي غير جراحية، ولكن تعتمد على عدة عوامل مثل درجة الانزلاق والأعراض التي يعاني منها المريض وعمره وحالته الصحية بشكل عام.

علاج الانزلاق الغضروفي

وهناك عدة اختيارات غير جراحية للتخلص من آلام العمود الفقري، إذا كانت الحالة غير متأخرة، ومنها:

التزام الراحة

قد تتحسن حالات الانزلاق الغضروفي البسيطة، إذا كان المريض حريصًا على الراحة وعدم القيام بأنشطة أو حركات مرهقة للعمود الفقري.

وفي الحالات المتقدمة، يبدأ المريض في ممارسة بعض الأنشطة الخفيفة، والمشي حتى يتجنب تيبس الجسم والشعور بمزيد من الألم.

العلاج الدوائي

إذا كان المريض يعاني من تقلصات أو شد في العضلات، سيصف له الطبيب بعض الأدوية التي تعمل على انبساط العضلات وتقليل آلامها مع الفيتامينات.

العلاج الطبيعي

يساعد العلاج الطبيعي على تحسن المريض بسرعة، والتخلص من الشعور بالألم، وحمايته من التعرض إلى إصابة جديدة عن طريق تعليمه الطرق الصحيحة في الانحناء والتقاط الأشياء.

ممارسة التمارين

ممارسة والأنشطة البدنية الخفيفة بناء على تعليمات الطبيب، تساعد على شفاء المريض.

الأحزمة الداعمة

ارتداء الأحزمة الداعمة للظهر، تساعد على تخفيف الشعور بالألم وتجعله مستقيمًا.