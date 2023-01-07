بعد رحيل ابنه الأكبر.. ملامح من علاقة جورج وسوف وأسرته «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن شديد سيطر على أسرة المطرب اللبناني جورج وسوف، وذلك عقب رحيل نجله وديع، إثر تعرضه لمضاعفات صحية بعد خضوعه لجراحة تكميم بالمعدة، وهو ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المعدة، نظرًا لندرة فصيلة دمه.

ورحل وديع جورج وسوف وسط مشاعر من الحزن الشديد لمحبيه من أفراد أسرته سواء ما بين أشقائه أو والده ووالدته السيدة شاليمار شلبي، وكذلك الأصدقاء داخل وخارج الوسط الفني.

ملامح من علاقة جورج وسوف وعائلته

حالة من الترابط الأسري حرصت أسرة المطرب اللبناني جورج وسوف على الظهور بها دائمًا، إذ تجمعهم علاقات الحب القوية خاصة بين الأب وأبنائه الثلاثة الأكبر من زوجته الأولى، وديع، وتيمي، وجورج جونيور الأصغر، وكذلك الابنة الأصغر من الزوجة الثانية «عيون».

ودائمًا ما يحب جورج وسوف أن يُنادى بـ«أبو وديع»، نظرًا لكونه كان الابن الأكبر له، كما أنه جمعت بين الثنائي علاقة حب قوية ظهرت أمام جميع الأعين.

معلومات عن أبناء جورج وسوف

- بعد رحيل «وديع» الابن الأكبر الذي كان يعمل بالعاصمة القطرية الدوحة، أصبح جورج وسوف أبًا لثلاثة أبناء هم «تيمي، وجورج جونيور، وعيون».

- يعمل ابنه جورج جونيور في مجال الهندسة، وكان ارتبط قبل أعوام قليلة من فتاة تدعى هيلانا ساركس.

- فيما ارتبط الابن الآخر تيمي وسوف قبل عامين من فتاة تدعى آمل الهوالي.

- تزوج الفنان جورج وسوف للمرة الأولى من السيدة شاليمار شلبي، التي أنجبت له أبنائه الثلاثة الأكبر وديع، وتيمي، وجورج جونيور الأصغر، التي عاشت معه على مدار 30 عامًا، لكنهما انفصلا في هدوء تام لكن لم يقع الطلاق رسميًا، وعلى الرغم من هذا الانفصال، إلا أن الأخيرة ما تزال تحتفظ باسم المطرب اللبناني إلى جانب اسمها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- كما تزوج الفنان اللبناني للمرة الثانية من بطلة الراليات من أصل فلسطيني، ندى زيدان، وأنجبا ابنتهما «عيون» التي حملت ملامح كبيرة من والدها.