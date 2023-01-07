3 طرق آمنة لاستخدام «الكاتيل».. اتبعي هذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في الآونة الأخيرة أصبحت الغلاية الكهربائية أو «الكاتيل» من أساسيات كل منزل، لما تتميز به من بساطة الاستخدام وتوفير المجهود وسرعة التسخين، فيستخدمها الكثيرون في الاعتماد على غليان الماء، ولكن لا تعرف معظم السيدات طرق الاستخدام الأمثل والآمن لها، لذلك نقدمها لكم في التقرير التالي.

هل استخدام الغلايات الكهربائية خطر أم آمن؟

فرق الدكتور هاني الناظر استشاري علاج الأمراض الأمراض الجلدية، ومدير المركز القومي للبحوث السابق عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» من قبل، بين أنواع الغلايات الكهربائية «الكاتيل» الضارة بالصحة والتي لا تؤثر سلبًا على الجسم، كالتالي:

النوع الأول، وهو التقليدي وعبارة عن وعاء يوضع به الماء ثم يوضع على قاعدة خارجية حرارية للتسخين، وهذا النوع آمن تمامًا ولا خوف من استعماله.

النوع الثاني، عبارة عن وعاء يوضع به الماء ويوجد داخله سخانًا معدنيًا، ولا ينصح باستعماله.

طرق الاستخدام الأمثل للغلاية

- من الأفضل أن يكون حجم غلاية المياه مناسبًا لاحتياجاتك اليومية، وعند الشراء احرصي على اختيار النوع الموفر للطاقة.

- احرصي على تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار حفاظًا على الصحة.

- اغلي قدرًا من المياه ولا تزيدي عن الحاجة، فيمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريديها، لأن الاستهلاك الزائد من المياه، ووضعها في الغلاية يستهلك الكثير من الكهرباء.

- افصلي فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

- نظفي الغلاية بانتظام، لكن لا تغسليها بالماء الجاري، فقد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

- ‏ازيلي القابس من المقبس ونظفي الجزء الخارجي من الغلاية باستخدام قطعة قماش نظيفة.

- في بعض الأحيان، تنبعث رائحة وطعم الماء من غلاية جديدة مثل البلاستيك ويحدث هذا غالبًا عند استخدام الغلاية لأول مرة، لكنه لا يضر بالصحة.

- ‏اغلي الكمية التي تحتاجينها من الماء، فالكثير منا لديه عادة غلي مياه أكثر مما هو مطلوب لاستخدامها لاحقًا، وذلك سيضر بالجهاز، والسبب أن عنصر التسخين سيحتاج إلى العمل بجهد إضافي ولفترة أطول لغلي الماء.

- تجنبي تخزين المياه في الغلاية.

- ‏ تأكدي من سكب كل الماء من الجهاز عندما لا تحتاجي إلى استخدام الجهاز، إذ يؤدي تخزين الماء في الغلاية إلى تراكم الترسبات الكلسية التي تضر بالجهاز.

- لا تشغلي الغلاية الفارغة حتى لا تتلفي عنصر التسخين.

طرق تنظيف الغلاية الكهربائية

- الطريقة الأولي

- شغلي الغلاية لفترة من الوقت.

- اتركي محلول الماء في الغلاية لتنتقع.

- اشطفيها بالمياه الباردة.

الطريقة الثانية

- املئي الغلاية بالماء حتى أقصى نقطة محددة واتركيه يغلي.

-‏ عندما يغلي الماء، افرغي الغلاية وكرري الخطوة الأولى 3 مرات.

- املئي الغلاية حتى منتصفها بالماء والباقي بعصير الليمون، ثم شغليها واتركي الخليط يغلي.

الطريقة الثالثة

- املئي الغلاية بمحلول من الماء والخل بكمية متساوية واتركيه فيه لمدة ساعة.

- بعد نصف ساعة، افرغي الغلاية واشطفيها بعناية.

- امسحي السطح الخارجي للغلاية بشكل مستمر بمنتج تنظيف مُتعدّد الاستعمالات، ثم نظفي داخل الغلاية مرة كل بضعة أشهر لأنّ تراكم الكلس قد يُقلل من كفاءتها في العمل.