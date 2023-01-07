تعرف على أسعار عمليات تكميم المعدة في مصر.. معيار واحد لاختلافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغبة في التخلص من السمنة والوزن الزائد بصورة قد تبدو أسرع، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إجراء بعض العمليات الجراحية التي تساهم في الأمر، ويأتي على رأسها جراحة تكميم المعدة، لكنها على الرغم من كونها واحدة من السبل الأسهل لخسارة الوزن، إلا أن لها العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، وهو ما لاقاه مؤخرًا، وديع نجل المطرب اللبناني جورج وسوف.

ورحل وديع نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، نتيجة تعرضه لمضاعفات صحية إثر خضوعه لجراحة تكميم المعدة، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المعدة وتدهور حالته.

أسعار عمليات تكميم المعدة في مصر

ومع وفاة وديع جورج وسوف، اتجهت العديد من الأنظار نحو البحث عن أسعار عمليات تكميم المعدة في مصر، وهو ما كشفه مصدر طبي في تصريحاته لـ«هن».

وحسب المصدر الطبي، فإن أسعار عمليات تكميم المعدة في مصر تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، وتختلف حسب الحالة.

طرق لتكميم المعدة صحيًا

ووفق ما كشفت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، أنه يمكن القيام بتكميم المعدة بشكل صحي داخل المنزل، من خلال عمل محاكاة للمعدة بتناول كميات قليلة من الأطعمة وبالتالي يقل حجمها تدريجيًا.