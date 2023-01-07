الامارات | القرية العالمية تغلق ابوابها اليوم بسبب الأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت ادارة القرية العالمية، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وجاء في البيان الذي نشرته على حسابها في "تويتر" " نظراً لعدم استقرار الاحوال الجوية ، وحرصاً منا على راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية والعاملين فيها، قررت إدارة القرية العالمية غلق ابوابها وتعليق فعالياتها اليوم، السبت 7 يناير 2023، على أن تعود القرية العالمية مجدداً لإستقبال ضيوفها غداً الأحد 8 يناير 2023 إبتداءً من الساعة 4 عصراً".