عملية تخسيس خضعت لها سعاد نصر قبل 20 عاما وماتت بسببها.. «زي ابن جورج وسوف»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين النجاح والفشل، تتعدد قصص عمليات التخسيس التي تسرد مخاطرها وتزيد الخوف منها، بداية من الفنانة سعاد نصر التي دخلت في غيبوبة لمدة عام إثر عملية شفط دهون، وفارقت الحياة بعد إفاقتها من الغيبوبة بـ5 دقائق، حتى وفاة وديع وسوف الذي رحل عن الحياة بعد أن أجرى عملية تكميم معدة.

في التقرير التالي، يستعرض «هن»، حكاية عملية خضعت لها الراحلة سعاد نصر قبل نحو 20 عامًا لإنقاص وزنها، قبل أن تفارق الحياة بسببها مثلما حدث مع «وديع» نجل جورج وسوف.

وفاة وديع وسوف بعد عملية تكميم المعدة

رحل وديع جورج وسوف خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر يناهز الـ39 عامًا، بعد خضوعه لعملية تكميم معدة وتحويل مسار بسبب زيادة وزنه يوم 27 ديسمبر الماضي، أدت عملية تكميم المعدة إلى مضاعفات تسببت له بنزيف في المعدة وانتقل لمستشفى «ماري يوسف» في لبنان وواجه مشكلة بسبب ندرة فصيلة دمه.

حكاية الفنانة سعاد نصر مع عملية التخسيس

لم يكن وديع وسوف أول ضحايا عمليات التخسيس، فقد رحلت من قبل الفنانة سعاد نصر في عام 2007 بعد دخولها في غيبوبة لمدة عام، إثر خضوعها لعملية شفط الدهون التي قررت إجرائها بعد زيادة وزنها، لكنها تسببت في مضاعفات كثيرة أدت إلى دخولها في غيبوبة لمدة عام.

بعد تلك الغيبوبة، أفاقت سعاد نصر، لمدة 5 دقائق، لتلقي على عائلتها وصيتها الأخيرة، إذ قالت فيروز ابنة الفنانة الراحلة، في أحد اللقاءات التليفزيونية: «قبل أن تدخل والدتي في غيبوبة كاملة، أفاقت لتتلو علينا آخر وصية لها، فقالت: (ربي إذا بعثت فيا الروح.. ابعثها طاهرة وإذا توفيتني اجعلني من الأبرار)»، مؤكدة أنها طلبت دفنها سريعًا بعد وفاتها، وأن يظل أقاربها بجوار القبر ساعة كاملة يدعون لها.

عملية تكميم المعدة

وعن للجوء لعملية تكميم المعدة، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، في أحد اللقاءات التليفزيونية: «إحنا بنضع مخاطر السمنة في كفة وأضرار عمليات التخسيس في كفة، وبالطبع أضرار العمليات أقل من مخاطر زيادة الوزن، لكن مش في كل حالات السمنة لازم نلجأ لعملية التخسيس، لو كان المريض يقدر يفقد وزنه بالطرق الطبيعية بنحاول معاه، وقبل العملية بنحسب الأول كتلة الجسم لو من 25 لـ 30 ده كويس، فوق الـ 30 يخلي باله، أما لو كانت الكتلة 40 مينفعش معاه غير جراحة، والكتلة بتعرفها لما نقسم الوزن على الطول»