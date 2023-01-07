من هي زوجة جورح وسوف؟.. والدة ابنه الراحل ورفيقة رحلة كفاحه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي زوجة جورح وسوف؟.. واحد من عمليات البحث الرائجة التي يبحث عنها الكثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة في التعرف على الزوجة الأولى له، ووالدة أبنائه الثلاثة، إذ رحل نجلهما الأكبر «وديع» الذي جاءت وفاته المنية قبل ساعات قليلة، جراء تعرضه لمضاعفات صحية إثر خضوعه لعملية تكميم معدة.

ونجيب عن سؤال من هي زوجة جورج وسوف الأولى؟، من خلال أبرز المعلومات عنها، إذ حرص المطرب اللبناني على الحديث عنها في عدد من اللقاءات الإعلامية.

من هي زوجة جورج وسوف الأولى؟

- تدعى شاليمار شلبي.

- ربطتها علاقة قوية بالفنان اللبناني جورج وسوف قبل انفصالهما، إذ كانت هي بمثابة الداعم الأول له في بداية مشواره الفني، وهو ما كشف عنه مسبقًا.

- على الرغم من انفصال جورج وسوف، عن زوجته الأولى شاليمار شلبي، إلا أنه لم يطلقها رسميًا.

- عاشت شاليمار شلبي على مدار 30 عامًا مع جورج وسوف.

- لم يكن لها ظهورًا كبيرًا على الوسائل والمنصات الإعلامية.

- جمعت بين الثنائي علاقة طيبة وقوية، حرصا على إبرازها دائمًا أمام الجميع.

وفاة نجل جورج وسوف

وإثر تعرضه لوعكة صحية، فارق وديع نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، الحياة، بعد معاناته من مضاعفات صحية نتيجة إجراءه عملية لتكميم المعدة.