علاج القشرة بالخل.. تخلصي منها نهائيا باتباع هذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تلجأ العديد من السيدات لـ علاج القشرة بالخل، إذ تعاني الكثير منهن من ظهور القشور البيضاء بفروة الرأس، التي تؤدي في النهاية للحكة وظهور البقع الحمراء، وخروج الدماء في بعض الأوقات، الأمر الذي يستدعى العناية الكبيرة للتخلص من ظهورها وعلاج الفروة.

علاج القشرة بالخل

وقبل معرفة طريقة علاج القشرة، كان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أوضح أن ظهور قشرة الشعر يكثُر في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، إذ يؤدي لجفاف الجلد والبشرة بشكل كبير جدًا، وعلى الفور تظهر شروخ في طبقات الجلد الخارجية وتنفصل على هيئة قطع وقشور.

وأكد الطبيب في تصريحات إعلامية: «قلة وندرة المياه في الجسم، وغسل الجسم والجلد بمياه ساخنة أكثر من اللازم أحد أسباب جفاف البشرة وظهور قشرة الشعر».

وحول علاج القشرة بالخل، أشار الدكتور هاني الناظر، لإمكانية استخدام ملعقة من الخل على مياه دافئة وتدليك الشعر وفروة الرأس وتركه ربع ساعة ثم شطفه جيدًا.

فوائد استخدام الخل لعلاج قشرة الشعر

وكان موقع «Medical News Today»، قد نصح باستخدام خل التفاح لعلاج قشرة الشعر، إذ يساعد في تخفيف بعض الأعراض التي تصيب فروة الرأس، ومن بينها التقشر والحكة المستمرة وقشر الشعر، عن طريق إعادة التوازن إلى مستويات الأس الهيدروجيني الطبيعية لفروة الرأس.

ويعد خل التفاح واحدًا من أهم الاختيارات المنتشرة لمجموعة العلاجات الطبيعية بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.