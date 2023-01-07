بعد وفاة نجل جورج وسوف بسببها.. طريقة للتخسيس في المنزل بديلة لـ«تكميم المعدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن الشديد خيمت على الوسط الفني في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما غيب الموت وديع، نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، إثر تعرضه لمضاعفات صحية بعد خضوعه لعملية جراحية لتكميم المعدة، التي أصيب على إثرها بنزيف حادة في المعدة لندرة فصيلة دمه.

عملية تكميم المعدة تعد واحدة من الوسائل التي يلجأ لها الكثير من الأشخاص ممن يرغبون في فقدان الوزن بصورة أسرع، لكنها في بعض الأحيان تأتي بمضاعفات صحية خطيرة على أصحابها كما حدث في واقعة نجل جورج وسوف.

طرق صحية لتكميم المعدة في المنزل

وبدورها كشفت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، خلال استضافتها مع الإعلاميات سناء منصور، ونهى عبد العزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، أنه ليس أمر صحي الاتجاه إلى تكميم المعدة بإجراء العمليات الجراحية، لكن يمكن القيام بالأمر داخل المنزل بتناول بعض الوجبات الصحية التي تساهم في عمل تكميم طبيعي للمعدة: «بعمل محاكاة لصغر حجم المعدة».

وتتمثل النصائح التي تساهم في تكميم المعدة بصورة طبيعية وصحية في كل من:

1- الحرص على تناول وجبة الإفطار بشكل منتظم وعدم التهاون بها: «ماتفوتش وجبة الفطار».

2- الاعتماد على تناول الأكلات التي تُشعر بالشبع مع كمياتها القليلة.

3- تناول الوجبات التي تساهم في الشعور بالشبع مع قلة سعراتها الحرارية.

وجبات تساهم في تكميم المعدة طبيعيًا

وحسب ما أوضحت خبيرة التغذية العلاجية، تتمثل الوجبات التي تساهم في عمل محاكاة لتصغير حجم المعدة في الآتي:

1- البروتينات العالية، والدهون الصحية، وتتمثل في (جبنة قريش- زبادي يوناني- بيض- تونة- سلمون- سردين).

2- المكسرات بأنواعها.

3- الشوفان.

4- البطاطس المسلوقة.

5- البقوليات وتشمل، (الفول- العدس- اللوبيا)

6- الخيار والسبانخ والفلفل الألوان.

7- البطيخ والكنتالوب والأناناس.

8- الفشار.