فوائد البقدونس المغلي.. يقضي على رائحة النفس الكريهة ومفيد للشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد البقدونس المغلي، بات الأكثر بحثًا عبر محرك «جوجل»، من قبل السيدات والفتيات اللاتي تبحث عن الطرق الفعالة والمواد الطبيعية للتخلص من الأمراض التي تسيطر على الجسم وتؤدي إلى عواقب وخيمة، وتضر بالشباب والأطفال وكبار السن أيضًا، كما يبحثن عن فوائده للشعر والجسم.

وحددت أخصائية التغذية مروة حسنين، لـ«هُن»، فوائد البقدونس المغلي على الصحة، إذ قالت إنه يعمل على التخلص من رائحة النفس الكريهة التي يعاني منها البعض وتتسبب في الإحراج الشديد، كما يعمل كمطهر للفم للتخلص من البكتيريا، ويتمتع بقدرة هائلة على تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات التي تحدث للبعض خاصة الأطفال في فصل الشتاء والطقس البارد، كما يعمل على تقليل الغازات التي يعاني منها البعض بسبب الإصابة بالقولون، ويقلل الإمساك وعسر الهضم.

فوائد البقدونس المغلي للشعر وللجسم

كما أشارت أخصائية التغذية، إلى أن البقدونس المغلي يساعد على تخليص الجسم من السموم، كما يعمل على تقوية العظام كونه يحتوي على فيتامين ك، كما له قدرة أيضًا على تحفيز الكلى والتخلص من الآلام ومحاولة التخلص من الفشل الكلوي.

تحسين حالة الشعر والوقاية من الأنيميا

«الوقاية من الأنيميا، تحفيز الشهية والهضم»، عبارة واصلت من خلالها أخصائية التغذية الحديث عن فوائد البقدونس المغلي على الصحة، مضيفة: «يساعد البقدونس المغلي على الوقاية من الالتهاب الذي يحدث عند احتباس البول وطرد البكتريا، والوقاية من الأنيميا الشديدة التي يعاني منها البعض، كما يساعد تناوله على تحسين حالة الشعر ومنع تساقطه، ويعمل على تخفيف التشنجات كونه يحتوي على مركب يعرف باسم «أبيول».