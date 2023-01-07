ما أفضل علاج لتساقط الشعر؟.. «استخدمي مكعبات الثلج»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد تساقط الشعر من أكثر المشاكل شيوعًا التي تعاني منها ملايين السيدات والفتيات حول العالم، وتسبب لهن الحزن والاكتئاب ما يفاقم من الأمر، لذلك يتكرر السؤال حول أفضل علاج لتساقط الشعر على محرك «جوجل»، للبحث عن نهاية لتلك المشكلة التي لا تنتهي بالمركبات الكيميائية ومستحضرات العناية بالشعر، وأولى خطوات حلها هي متابعة الطبيب لمعرفة السبب الأساسي وهناك أسباب جانبية أخرى منها العامل النفسي والانتظام في العلاج فيما بعد.

في التقرير التالي، يُقدم «هُن» أفضل علاج لتساقط الشعر سواء بالعلاج الدوائي أو بمتابعة العلاجات المنزلية التي منها الثوم والثلج، وفقًا لموقع «health harvard» البريطاني.

أفضل علاج لتساقط الشعر

أولًا قبل معرفة أفضل علاج لتساقط الشعر يجب معرفة السبب، ويمكن أن يكون نقص الحديد سببًا أساسيًا لتساقط الشعر عند بعض النساء، لذلك يمكنك اختبار مستوى الحديد في الدم، خاصة إذا كنتِ نباتية أو لديكِ تاريخ من الإصابة بفقر الدم أو تعانين من نزيف حيضي غزير.

إذا كنتِ تعاني من نقص الحديد، سيكتب الطبيب لكِ الطبيب مكملًا غذائيًا يوقف تساقط شعرك، ومع ذلك إذا كان مستوى الحديد لديكِ طبيعيًا، فإن تناول المزيد منه لن يؤدي إلا لحدوث آثار جانبية ، مثل اضطراب المعدة والإمساك.

مضادات الأندروجين

تشمل الأندروجينات هرمون التستوستيرون، التي يمكن أن تسرع تساقط الشعر عند النساء، وعند علاج زيادة الهرمون يتوقف تساقط الشعر.

أفضل علاج لتساقط الشعر في المنزل

أما عن أفضل علاج لتساقط الشعر في المنزل، قدمت خبيرة التجميل مروى حمدي مجموعة من الحلول المبتكرة لعلاج تلك المشكلة نهائيًا، وذلك خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أولها وصفة يمكن عملها بسهولة في 5 دقائق لمنع التساقط، باستخدام الثلج والروزماري، إذ يمكن استخدامه للبشرة والشعر، وذلك عبر نقع الرزماري في مياه لمدة يوم للحصول على الخلاصة، بعدها يوضع في مكعبات، ثم يُترك في الفريزر لليوم التالي حتى تصبح مكعبات ثلج وتوضع على فروة الرأس لمنع تساقط الشعر.

أما عن الطريقة: «أول حاجة بنمشيها على فروة الرأس، لتنشيط الدورة الدموية وقفل البصيلات والمسام المسؤولة عن تساقط الشعرة من البصيلة، والحفاظ على الزيوت المغذية للشعر»، وأضافت: «ممكن ندهن الشعر بالروزماري المثلج علشان يكتسب لمعان، وكل ذلك في مرحلة الشعر المندي، وممكن استخدام الطريقة دي بعد كل شاور، وهنحس بتحسن في معدلات تساقط الشعر بعد 4 مرات تقريبًا».