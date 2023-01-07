علاج سريع للكحة عند الأطفال.. مشروبات وأعشاب طبيعية متوفرة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن طرق علاج سريع للكحة، التي تصيب الأطفال بصفة خاصة والرضع وحديثي الولادة، التي يمكن أن تزيد حدتها بشكل كبير وتتسبب في أمراض كبيرة يصعب التغلب عليها وأحيانا قد تؤدي إلى الوفاة، لذا يحاولن البحث عن العلاج الفعال للتخلص من تلك الآلام التي تنجم عنها خاصة في السنة الأولى من الولادة.

العسل الأبيض من أهم العلاجات الطبيعية

ويُقدم الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح وعلاج سريع للكحة، لـ«هُن»، إذ قال: «يمكن استخدام العسل الأبيض للأطفال باعتباره واحد من أهم العلاجات الطبيعية التي تساعد على علاج الكحة وتهدئه السعال الجاف، كما تساعد على التقليل من التهاب الحلق كونه غني بالمضادات لمقاومة الالتهابات، كما يمكن وضعه مع الليمون السخن الذي يساعد على التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا التي تعتبر مهدئه للشعب الهوائية والطاردة للبلغم».

مشروبات ساخنة لتهدئة الكحة

كما أشار استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال الحديث، إلى أنه يمكن علاج الكحة عند الأطفال من خلال إعداد المشروبات الساخنة كالشوربة ووضع الليمون عليها لقتل الميكروبات والبكتيريا والتخلص من البرد والسعال الجاف، كما يمكن إعداد العصائر أيضا مع تناول المياه حالة الشعور بالسعال حتى يعمل على تطهير الحلق».

أوراق الجوافة

ووجَّه الدكتور محمد منصور، نصائح للأمهات لضرورة استخدام أوراق الجوافة التي تساعد على تقليل التهابات المفاصل والخشونة، بخلاف قدرتها على التخلص من السعال كونها غنية بالبوتاسيوم وتحافظ على توازن الأملاح والمعادن، وتعالج مشاكل المعدة وآلام المغص والتقلصات والنزلات المعوية كونها تحتوي على مضادات للأكسدة، وفيتامين أ الذي يقي من الالتهابات.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أكثر الطرق الطبيعية والأعشاب التي تساعد على التخلص من الكحة الشديدة وطرد البلغم والتخفيف من السعال الجاف.