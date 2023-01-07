تعرفي على أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد.. «إشارة لأمراض خطيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشير إنزيمات الكبد إلى الكثير من العلامات المرضية إذا ارتفعت عن الحد المناسب لها، وترتبط أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد بعدة عوامل منها فترة الحمل وأخرى أمراض القلب والكبد وغيرها، لذلك قبل الحكم على خطورة ارتفاع إنزيمات الكبد من عدمها على أولا بالتوجه للطبيب وعمل التحاليل التي تثبت ذلك ثم اللجوء للعلاج الذي يعيد توازن تلك الإنزيمات مرة أخرى.

في التقرير التالي يقدم «هُن» أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد وعلاقتها بمشاكل الكبد والقلب أحيانا، ومتى يشكل ارتفاع الإنزيمات خطراً يستدعي اللجوء إلى الطبيب.

أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد

قال الدكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد في برنامج «العيادة»: «أولا أنواع إنزيمات الكبد هم الـ GPT وهو إنزيم يخرج من خلايا الكبد مباشرة، الـ GOT انزيم يخرج من خلايا الكبد وخلايا العضلات حتى عضلات القلب وAlkalium phosphatase يخرج من الخلايا المبطنة للقنوات الكبدية والمرارية، وأنسجة العظام والمشيمة عند الحامل أما الـ GAMA GT انزيم بيطلع من خلايا الكبد المبطنة أو المجاورة للقنوات الكبدية»

وأضاف «خليل»:«أما أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد أولهم ارتفاع انزيم الـGPT دا بيكون مؤشر أن في تلف في خلايا الكبد، الـ GOT لما يرتفع دا مؤشر أحتمال إصابة الخلايا الكبدية أو المريض عامل مجهود عضلي زيادة، أما الـ Alkalium phosphatase لما يرتفع بيكون نتيجة خلل أو إصابة في القنوات الكبدية أو المرارية أو هشاشة العظام ويرتفع عند الحامل لأنه بيفرز من المشيمة أما ارتفاع إنزيم GAMA GT لما يرتفع غالباً بيرتفع بسبب تأثير الكحوليات أو أدوية ذات تأثيرات سلبية على الكبد يتناولها المريض»

أما الزيادة العادية لإنزيمات الكبد لا تشكل خطراً، لكن عندما يرتفع الإنزيم ضعف قيمته في المعمل وقتها يقلق المريض، قال «خليل»:« مش اي ارتفاع في انزيمات الكبد يطلق عليه ارتفاع له قيمة، ويكون له قيمة في حالة انزيم الكبد ارتفع أكثر من المعدل الطبيعي الموجود في المعمل وموجود في ورقة التحليل مرتين أو مرتين ونص الطبيعي، بمعني لو آخره 35 وطلع 37 دا مش ارتفاع واقلق لما يعدي ال 70 ، 75 أو 80»

أسباب ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد شيوعاً الآتي:

تتعدد أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد منها الآتي:

تناول الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية خاصةً أسيتامينوفين.

شُرب الكحوليات

فشل القلب

التهاب الكبد A

التهاب الكبد بي

التهاب الكبد C

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

السمنة