غسيل المواعين يسبب مشكلة صحية خطيرة.. طبيبة توضح حقيقتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثبتت دراسة علمية أجراها فريق «جامعة ماكماستر البريطاني» أن ممارسة المرأة للأعمال المنزلية، ومنها غسل المواعين تساعد في إطالة عمرها، إذ أشارت الدراسة إلى أن 30 دقيقة من ممارسة الأعمال المنزلية 5 مرات في الأسبوع تساعد المرأة على تقوية العظام، وذلك لأنها تؤدي إلى أثر مساوٍ لممارسة النشاط الرياضي، ولكن انتشرت الأقاويل إلى أن غسيل الأطباق ينتج عنه الكثير من مشاكل العظام والأوتار، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» هل غسيل الأطباق يؤثر على عظام وأعصاب اليد والكتف أم لا.

أسباب اختناق أعصاب اليد

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة أميرة نزيه، أخصائي العظام، لـ«هُن»، إن اضطراب الأطراف من الذراعين والساقين، أو كليهما ينطوي على مُتلازمة تململ الساقين نتيجة لإصابات ناشئة من الحوادث أو الضغط المفاجئ على الأطراف ومنها اليد، وقد يمزق الأعصاب الدقيقة والأوعية الدموية، وهكذا اختناق أعصاب الذراعين والكتف.

وأكدت أن غسيل الأطباق ليس بالضرورة سببا في اختناق عصب اليد، ولا الضغط المستمر على عصب اليد يستلزم الجراحة، فليس هذا السبب كما يزعم الناس، بل إنه ناتج عن عدة أشياء خطيرة، وهي كالتالي:

- عند زيادة الضغط بشكل كبير أكثر من اللازم على العصب من الأنسجة المحيطة به.

- في حالة الضغط على الجذر العصبي.

- عند متلازمة النفق الرسغي.

- بسبب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الرسغين.

- النتوءات العظمية مثل الالتهاب المفصلي العظمي.

- حدوث النتوءات التي تؤدي إلى تيبس العمود الفقري وكذلك تضييق المسارات التي تمر عبرها الأعصاب، مما يضغط على الأيدي.

علاج اختناق عصب الأيدي

ونوهت أنه في بعض الحالات يمكن التحميل الخاطئ على العصب ومن الشائع إصابة النساء به، ولكن هذا في حالة إن المرأة مٌصابة بإحدى الأسباب السابقة، لذلك يجب توخي الحذر من خلال راحة اليد ومنع حركتها إلى فترة مؤقتة من الوقت، وفي حالة تفاقم المرض يجب اللجوء إلى الطبيب.

أعراض إصابة أعصاب اليد

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل في أعصاب اليد، مثل:

- عدم الإحساس بالحرارة واللمس والضغط.

- الشعور بألم شديد في منطقة الإصابة أو في أي مكان على طول المسار العصبي.

- احمرار وانتفاخ في المنطقة المصابة.

- ضعف في عضلات الأعصاب الحركية.

- الإحساس بوخز في منطقة اليد.

- فقدان التنسيق والتوازن الذي يؤدي للسقوط.