أنواع الإنفلونزا الموسمية.. «الصحة» توضح الفروق بينها ودرجة الانتشار

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإنفلونزا الموسمية ليست نوعا واحدا فحسب، وإنما لها 3 فئات رئيسية حددتها وزارة الصحة، وتختلف في درجة الانتشار، والعدوى، وبعض التفاصيل فيما بينها، وتختلف الإنفلونزا كذلك عن دور البرد، ولذلك قدمت وزارة الصحة شرحا يفرق بين أنواع الإنفلونزا الموسمية الثلاثة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك في إطار توعية المواطنين بأنواع الفيروسات المختلفة، ومتى يجب زيارة الطبيب.

أنواع الإنفلونزا الموسمية المختلفة

قالت وزارة الصحة المصرية إنه تتفرع فيروسات الإنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط A من فيروس الإنفلونزا هو الأخطر وذلك لأنه وحده يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

فيروسات الإنفلونزا B

وتنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية، وتعتبر فيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB بحسب وزارة الصحة المصرية، هما اللذان ينتشران بين البشرة، ويتسببان في الأمراض والأوبئة، والتفشيات.

فيروسات الإنفلونزا C

أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة.

ويعتبر تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا السابق ذكرها، ولقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في كافة فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورة، وفي العديد من الصيدليات أيضا.

طريقة تجنب الإصابة بفيروسات الإنفلونزا

وقد قدمت وزارة الصحة عدد من النصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ومن بينها تناول نظاما غذائيا صحيا، والخضروات الداكنة، والفواكه الطازجة.

تناول المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل والليمون.

الإكثار من أكل فيتامين سي الموجود في البرتقال والليمون والفلفل الملون.

ارتداء ملابس صوف ثقيلة في أيام الشتاء الباردة، وذلك لتجنب الإصابة بالأنفلونزا من الأساس.

يمنع على الأطفال وكبار السن الخروج في أوقات البرودة الشديدة، في وقت متأخر أو مبكر من اليوم.