فوائد زيت السمسم المذهلة.. يقي من أمراض القلب والسكري ويحسن الذاكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيت السمسم ليست له شهرة واسعة في الطهي مثل زيت الزيتون، ولكن ربما له نفس الفوائد الكبيرة الرائعة، حيث إنه وبحسب الدكتورة مروة شعير الباحث بقسم الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، يمكن استخدام زيت السمسم في الطهي، وهل فوائد صحية وجمالية منها تقوية الشعر ومنع التساقط، والحفاظ على نضارة البشرة، كما أنه يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة، ويساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم.

فوائد زيت السمسم

صحة القلب والأوعية الدموية:

زيت السمسم له آثار مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ما يؤثر إيجابيا على تصلب الشرايين، ويمنع حدوثها وذلك عن طريق:

تقليل الالتهاب

خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين

تأخير ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية

تخفيف التهاب المفاصل:

يستخدم الناس في بعض أنحاء العالم زيت السمسم كدواء تقليدي لألم المفاصل، وفي دراسة أجريت عام 2019، قارن الباحثون فعالية زيت السمسم مع عقار ديكلوفيناك المضاد للالتهابات (NSAID) في علاج التهاب المفاصل في الركبة، وأشار تحليل النتائج إلى عدم وجود فرق كبير بين العلاجين في تقليل الألم وزيادة وظيفة الركبة. وبالتالي، زيت السمسم بديل جيد لبعض العلاجات الموضعية.

علاج التهاب اللثة:

عن طريق وضع الزيت في الفم لمدة 20 دقيقة ثم بصقه، فهو يعزز صحة الفم عن طريق إزالة البكتيريا السيئة داخل الفم، ويستخدم الطب الهندي التقليدي زيت السمسم للحفاظ على نظافة الفم.

تحسين الذاكرة:

تشير تجربة سريرية أجريت عام 2021 إلى أن ضعف الذاكرة البسيط قد يكون نذيرًا للخرف أو مرض الزهايمر، وقد أكدت دراسة أن زيت السمسم يساهم في تحسين وظيفة الذاكرة، كما زاد بشكل كبير من الذاكرة اللفظية.

إدارة مرض السكري:

بحثت دراسة أجريت عام 2018 عن فعالية زيت بذور السمسم الأبيض (WSSO) لمرض السكري من النوع 2، وقد وجدت له قيمة في تنظيم نسبة السكر في الدم والحماية من الآثار الضارة لمرض السكري.