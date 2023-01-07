حنان ترك تفاجئ الجميع بملامح نجلها.. وفنانون: مش مصدقين أنه كبر كده (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة المعتزلة حنان ترك، متابعيها بملامح نجلها «آدم» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، خلال احتفالها بعيد ميلاده، إذ نشرت له عدة صور في مراحل عمرية مختلفة من الطفولة حتى الشباب.

ودونت حنان ترك، على الصور، قائلة: « بارك الله في عمرك حبيبي، وجودك في حياتي من أعظم نعم الله علي، منذ لحظة ولادتك أصبحت سعادتي هي رؤيتي لك سعيدا، رؤية ابتساماتك وضحكاتك أجمل ما في حياتي، أنت في أكثر الأوطان أمانا، أنت في قلبي»، مضيفة: «يا رب كما هونت حمله وولادته عليّ، هون عليه كل أوجاع قلبه التي يخجل من بوحها لي».

حنان ترك تفاجئ المتابعين بصورة نجلها

على الفور تفاعل متابع حنان ترك، على صور ابنها، مشبهين ملامحه بملامح طفولة الفنانة، بينما تفاجأ العديد بعمره وملامحه، إذ علقت هند صبري: «ما شاء الله بقى راجل ربنا يحفظه ويصونه»، وأضافت حلا شيحة: «كبر.. يا رب يبارك فيه وأخواته ويحفظهم ليكي»، ودون شريف رمزي: «ما شاء الله، الله اكبر يا حنان، أنا مش مصدق أنه كبر كده، ربنا يحفظه ويخليهولك يا رب».

وأعادت حنان ترك، نشر مقطع فيديو آخر لنجلها، مدونة: «أنت في أكثر الأوطان أمانا أنت في قلبي».