طريقة عمل مربى الفراولة للشيف فاطمة أبو حاتي.. وفري واضمني طعمها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من ربات المنازل، عن طريقة عمل مربي الفراولة للشيف فاطمة أبو حاتي، إذ أنها من الأكلات المميزة على طاولة الفطار والعشاء، ويمكن تحضيرها في مطبخك بمكونات بسيطة للغاية، وتقديمها على طاولة طعامك، أو ساندوتشات لأطفالك، كي تمدهم بالطاقة.

طريقة عمل مربى الفراولة

تقدم «هن» طريقة عمل مربى الفراولة للشيف فاطمة أبو حاتي، ونبدأ بالمقادير:

2 كيلو فراولة مقطعة.

1 كيلو سكر.

3 أعواد قرفة (اختياري).

ملعقة صغيرة ملح ليمون.

خطوات عمل عمل مربى الفراولة

- في البداية نظفي الفراولة جيدًا وقطعيها، أو افرميها إلى قطع صغيرة.

- افركي الفراولة بالسكر، واتركيها ليلة في الثلاجة، حتى تذبل، ويتكون سائل سكري شفاف ولزج.

- ارفعي الفراولة على نار متوسطة، بدون إضافة ماء، واتركيها لتغلي بهدوء على النار.

- في الخطوة التالية، ضيفي أعواد القرفة، واحرصي على إزالة كل الريم والرغوة من على سطح المربى.

- اتركي المربى على النار، حتى تغلي ويصبح قوامها سميكا، ثم يضاف ملح الليمون، وقلبيه معها.

- جهزي برطمانات الحفظ، وعقميها جيدًا في الماء المغلي، ثم ضعي المربى في البرطمانات، بحيث لا يتبقى أي هواء في البرطمان، واتركيها لتبرد، ومن ثم تحفظ في الثلاجة.

جيلي الفراولة

المقادير:

1 لتر عصير فراولة.

1 كوب ماء.

كوب ونصف سكر.

3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودر.

طريقة تحضير جيلي الفراولة

- في البداية ضعي عصير الفراولة على النار، مع السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

- زيلي أي ريم أو رغوة من على سطح الخليط.

- ضعي الجيلاتين على العصير، ويقلب حتى يذوب.

- صبي الجيلي في كاسات التقديم، واتركيه ليبرد، ومن ثم يحفظ في الثلاجة حتى يتماسك.

- يقدم في النهاية مع كريمة الخفق والفراولة الطازجة.