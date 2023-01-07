الامارات | شاطئ القرم.. وجهة محبي النزهات البحرية بأم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجذب شواطئ إمارة أم القيوين عدداً كبيراً من الزوار وعلى وجه الخصوص ممن يبحثون عن الاستجمام والهدوء، حيث يجد فيها الزوار المكان المفضل لممارسة الأنشطة البحرية وعلى وجه الخصوص السباحة واللعب بالكاياك، وركوب الأمواج الذي يجذب مرتادي شواطئ الإمارة.وتتنوع طبيعة هذا الشريط الساحلي من مكان إلى آخر، فهناك الشواطئ الرملية والخلجان والجزر والأخوار التي تتنوع طبيعتها الجغرافية، ما يجعلها صالحة لممارسة الصيد والنزهات البحرية.

ويمثل المشروع السياحي «ميكوكو» إضافة نوعية لشاطئ القرم بأم القيوين والذي أصبح من الوجهات السياحية المفضلة لدى العوائل ومحبي الشواطئ وهواة الأنشطة البحرية، حيث يعد «شاطئ القرم» إضافة مهمة لمنظومة المناطق الترفيهية والسياحية التي تعمل عليها دائرة السياحة والآثار بأم القيوين من أجل جذب أعداد كبيرة من السياح وروّاد الشواطئ، وتعزيز موقع الإمارة على خريطة السياحة البيئية والترفيهية كونه مشروعاً متكاملاً يعكس أسلوب الحياة العصرية والرياضية للإمارة.

وأوضح سلطان محمد، المشرف على مركز «ميكوكو» السياحى بأم القيوين، أن المشروع الجديد ينفرد بالتصميم والنقوش الافريقية التقليدية، والطراز الزنجباري، ويحتوي على مكان للأنشطة البحرية والسياحة البيئية، وهو مستوحى من أسلوب الحياة الخالي من التكلف في زنجبار.