«كعكة» مثيرة يقف الناس في طوابير بالساعات لشرائها.. محشية باللوز والذهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد محلات بيع الحلوى، أخفى شيف قطعا ذهبية عيار 18 قيراط، داخل «كعكة الملوك»، التي تعد من الأطعمة المرتبطة بعيد الغطاس في بلجيكا وعدة دول أخرى، وأصبحت تلك العادة متكررة في كل عام، كمفاجأة لصاحب الحظ والنصيب الذي يحصل على الحلوى، التي ارتبط اسمها بالملوك، كونها تجعل سعيد الحظ الذي يحصل عليها، يفوز بأموال من الذهب.

طوابير تسعى لحصد «كعكة الملوك» الذهبية

الشيف الستيني، لوك دي فيردت، صاحب المحل، يعمل في تلك المهنة منذ أكثر من 46 عاما، واعتاد وضع 4 قطع دائرية من الذهب، عليها شعار المحل، داخل إحدى الكعكات، من بين آلاف القطع التي يصنعها بشكل عشوائي: «الزبائن ينتظرونها كل عام، ويحبونها جدًا، ويكونون في قمة السعادة حينما يعثرون على القطع الذهبية، كما تعتبر خطوة لجذب عدد أكثر من الأصدقاء ومحبي الحلوى في عيد الغطاس، وهي عادة شهيرة أيضا في فرنسا وبعض الدول الأخرى، حيث يقف الناس في طوابير لشراء تلك الحلويات».

وعن طريقة إعداد «كعكة الملوك»، قال الشيف البلجيكي: «هي من اللوز المطحون، ويتم وضع قطع الذهب داخل الحشوة، وهذا العام قمت بإعداد نحو 3 آلاف كعكة، بزيادة 500 قطعة عن العام الماضي، ويقف الناس طوابير لأكثر من ساعتين، للحصول على قطعة واحدة»، وفق «independentarabia».

زيادة في سعر الكعكة

مع غلاء الأسعار على مستوى العالم، اضطر الشيف البلجيكي إلى رفع سعر الكعكة، مضيفًا: «أسعار الزبدة والطحين واللوز، ارتفعت بشكل كبير، بخلاف زيادة فاتورة الكهرباء 3 أضعاف»، لافتا إلى أن القطع الذهبية في حشوة الكعكة تبلغ قيمتها بـ500 يورو، إذ تعادل نحو 14 ألفا و265 جنيها مصريا.

وكان مقطع فيديو، انتشر أثناء وضع الشيف البلجيكي، القطع الذهبية عيار18، داخل قطع الكعك بشكل عشوائي، وتغلفها المساعدات، حتى تُباع للزبائن.