أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. رسالة عرفان من سيدة لطليقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما بعد استحالة العشرة بين الزوجين يقرران اللجوء إلى الانفصال والطلاق، إما بطريقة هادئة دون افتعال أي مشكلات واحترام متبادل بينهما، أو من خلال اللجوء للقضاء لطلب النفقة والمستحقات المالية للزوجة والأطفال في حالة رزقهما بأولاد، ولكن في لفتة أثارت الدهشة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثارتها سيدة دونت رسالة شُكر وعرفان لطليقها تتحدث عن الأيام والسنوات التي عاشتها معه وعن تعامله معها بحنية وخوف حتى بعد الطلاق.

رسالة أبهرت الجميع

ووجهت السيدة التي أثارت حديث الرواد والمستخدمين، رسالة لزوجها السابق بعد الطلاق، قالت فيها: «رسالة شكر إلى طليقي وأبو ولادي طارق وسيف، شكرًا يا عشرة العمر الحلوة، شكرًا على فراقنا بالمعروف، شكرًا على عدم تقصيرك بعد الطلاق، شكرًا إنك متغيرتش وفضل حُبك واهتمامك حتى بعد الطلاق».

رسالة حُب بعد الطلاق

وتابعت السيدة خلال المنشور ورسالتها لطليقها، التي أشاد بحُسن كلماتها وطيب أخلاقها، رواد السوشيال ميديا حينما تناقلوها عبر حساباتهم، كالتالي: «شكرا إنك مهتم بطارق وسيف منستهمش، شكرًا على موبايلك اليومي علشان تطمن علينا لحد النهاردة، شكرًا على التزامك بالولاد بالظبط كإنك لسه معانا، شكرًا على حنيتك وخوفك واهتمامك بأدق تفاصيل البيت، شكرًا إنك بعد الطلاق لسه الآمان ليا بعد بابي، شكرا إنك لسه موجود بحياتنا، شكرًا إن إحنا بقينا أعز أصدقاء، شكرًا ليا أنا كمان علشان أحسنت الاختيار واختارت ابن ناس عمري ما ندمت على جوازي منه، شكرًا على العشرة الحلوة يا ابن الأصول، ربنا يسعدك في حياتك ويعوضك بالأحسن مني».

رواد السوشيال ميديا: درس في احترام ومعاملة النساء

لقيت الرسالة الطويلة التي عبرت من خلالها الزوجة عن امتنانها وعرفانها بالشكر والتقدير لطليقها، الذي لم يمنعه الطلاق والانفصال عن التواصل معها وإدارة ورعاية شؤونها، كالتالي: «أنتوا اطلقتوا ليه طيب على الحُب ده كله، هو راجل عارف واجباته وجزاه الله خير الجزاء»، «مش معنى أنهم افترقوا، أنهم نسيوا العشرة اللي بينهم»، «الراجل أعطى لأولاده درس محترم في معاملة النساء وهي بنت أصول ومتربية وبتشكره على عشرته الطيبة»، «ادعوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يوصل ما بينهما»، «اطلقتوا ليه ارجعوا لبعض مشوفتش حُب وحنية بالشكل ده، حُبك وكلامك لمس قلبي، ده اللي ربنا قال عليه فارقوهن بالمعروف، ربنا يجمعكوا من تاني، يا بخت ولادكوا بيكوا».