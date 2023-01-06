حل سحري للأمهات.. هتعرفي سبب بكاء رضيعك في 10 ثوان

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الأمهات الجدد من مشكلة بكاء الرضيع المتكررة حتى بعد الكثير من المحاولات معه من الرضاعة واللعب ومحاولة تهدئته، لذلك توصل الذكاء الاصطناعي لصناعة جهاز يساعد الأمهات لاكتشاف سبب بكاء أطفالهن الرضع، وتكون الأم على اتصال بالجهاز الذي يرسل إليها إشعارات حول مستوى راحة الطفل وهل درجة حرارة الغرفة مناسبة معه أم لا، ويعد الجهاز واحدًا من الاختراعات التي وصلت دقتها إلى 95% حتى الآن.

جهاز يكشف سبب بكاء الرضع

يعد جهاز« Qbear» واحدًا من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي يساعد الأمهات في معرفة سبب بكاء الطفل، وهو عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعًا أو متعبًا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاضًا متسخًا، ويتم ذلك في 10 ثوان فقط بدقة 95%، ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب للجهاز يعرض لهم أيضًا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة، وفقًا لموقع«ديلي ميل».

وجهاز Qbear حاليًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأمريكية، ويحتوي الجهاز على 3 خيارات، منها سطح الطاولة، والتعليق على الحائط، وحامل سرير الأطفال، كما تم تطوير هذه التقنية باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ومعالجة وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال.

الجهاز لم يُصمم لمعرفة سبب بكاء الرضيع فقط، فهو أيضًا يمكنه إجراء تحليل للألم والشعور بعدم الراحة لتتبع الحالة الفسيولوجية للطفل في أي وقت، بالإضافة لكونه مُبرمجًا ليعزف تلقائيًا صوت تهويدة وضوضاء محاكاة للرحم في أثناء تشغيل ضوء يساعد على النوم عندما يكتشف أن سبب بكاء الرضيع هو التعب.

تعمل الميزات الأخرى داخل الجهاز على مراقبة رطوبة الغرفة ودرجة الحرارة الداخلية، كما يمكن للوالدين أيضًا الاحتفاظ بمؤشر حفاضات داخل التطبيق وإدخال تردد التبول للفهم بشكل أفضل متى قد يحتاج طفلهم إلى التغيير، وحتى وصول Qbear إلى الأسواق، قدم العلماء «وصفة» لتهدئة الطفل للنوم، إذ قدم باحثون من مركز RIKEN لعلوم الدماغ في اليابان أن الحيلة لتهدئة رضيع يبكي هي حمله بين الذراعين لمدة خمس دقائق، ثم الجلوس معه لمدة خمس إلى ثماني دقائق قبل وضعه في سريره.