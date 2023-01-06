نصائح لتوفير الزيت والسمنة أثناء طهي الطعام.. «النتيجة مضمونة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى السيدات وربات المنازل للحصول على جسد ممشوق خالي من العيوب ووزن مثالي، يخلو من تراكم الدهون عليه، سواء من خلال البحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على خسارة الوزن بشكل ملحوظ أو من خلال اتباع نظام دايت، كما تبحث عن الدهون المتراكمة على الجسم، وتعطي شكلًا ومظهرًا غير لائق.

الكثير من السيدات تشكو من تراكم الدهون في أماكن متفرقة في الجسم والبطن، لذا يحاولن البحث عن طرق طبيعية غير مكلفة تساعد على الظهور بشكل جذاب ووزن صحي، التي تبدأ من خلال إعداد الوصفات الطبيعية داخل المنزل.

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لربات المنازل والسيدات في أثناء إعداد وطهي الطعام، للمحافظة على الصحة والجسم وتقليل استهلاك الدهون، وكان من بين تلك النصائح، التسوية بالبخار أو السلق بدلًا من القلي.

كما أشارت «الصحة» خلال الإرشادات والنصائح التي تقدمها للسيدات وربات المنازل لتقليل استهلاك الدهون، باستبدال الزبدة والدهون والسمن بالزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة مثل: «زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس».

التقليل من الكيك والفطائر والبسكويت

كما وجهت أيضا بضرورة تناول اللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون المرئية منها، بخلاف الإقلال من تناول الأطعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفية المعبأة التي تتمثل في الكيك والفطائر والكعك والبسكويت».

أضرار تراكم الدهون في الجسم

وحدد خبيرة التغذية الدكتورة مروة حسن، أضرار تراكم الدهون في الجسم خاصة على المرأة، في أثناء حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «يمكن أن تؤدي تراكم وزيادة الدهون إلى الاصابة بمرض القلب والسكري من النوع الثاني، بخلاف إمكانية الاصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول بشكل غير طبيعي الذي يؤدي إلى مشاكل في التنفس، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان».