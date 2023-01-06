سقوط ثلوج وانخفاض في الحرارة.. كيف تحمي طفلك من البرد القارس؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتابع ربات البيوت، في الفترة الحالة، حالة الطقس باستمرار بعد إعلان خبراء هيئة الأرصاد الجوي تأثر مصر بمنخفض جوي، إذ تشهد مصر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار على بعض المحافظات تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة على المدن والمحافظات الساحلية، فيما كست الثلوج سانت كاترين، للمرة الأولى هذا الموسم.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أنّ مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع كتل هوائية شمالية، وهو ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، لتبدأ مدينة سانت كاترين في استقبال موسم الثلوج وانخفاض درجة الحرارة دون الصفر مع توقعات بوصولها إلى 7 درجات تحت الصفر، وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

سقوط ثلوج

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد بضرورة توخي الحذر في أثناء الصعود إلى مرتفعات المدينة والالتزام بتعليمات الأدلة البدوية، لأن سانت كاترين تشهدت سقوط ثلوج خفيفة وأمطار متوسطة لبعض الوقت.

نصائح للأمهات للحماية من البرد القارس

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، نصائح لربات المنازل والأمهات لحماية الأطفال من البرد القارس، وفق ما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قالت بإنه يجب الحرص على صحة الأطفال والأسرة بشكل عام من خلال ارتداء الملابس الثقيلة متعددة الطبقات التي تقي من الطقس البارد والتي تساعد على التدفئة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.

مشروبات ساخنة وملابس متعددة الطبقات

كما أشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، بإنه يجب إعداد الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التدفئة وتقوية المناعة طوال فترة الشتاء من بينها الشيكولاتة الساخنة التي يفضلها الأطفال وتكون ذات مذاق جيد لهم، بخلاف الشاي والمشروبات العشبية.

ويُنصح أيضا بتناول الكاكاو وضرورة شُرب المياه طوال الوقت، للتعويض عن الجفاف الذي يحدث في الجسم والبشرة نتيجة البرد، كما يمكن تناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة والحماية من نزلات البرد والإنفلونزا التي تصيبهم بسبب ضعف المناعة، وفي حالة الخروج من المنازل يجب المحافظة على استعمال وارتداء الكمامات والبخاخات.