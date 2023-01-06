تحذير من أضرار «الأسبارتام» بديل السكر.. يؤثر على المخ والدورة الدموية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم الكثير من الأشخاص المُحليات الصناعية بدلًا من السكر في المشروبات والأطعمة، للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية والحفاظ على قوام الطعم، ولوحظ ارتفاع استهلاكها نسبيًا بين النساء والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة، ورغم كون بدائل السكر منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنه بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فأنه لا يمكن استخدام المُحليات السكرية للتحكم في الوزن أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

دراسة تربط بين الأسبارتام والقلق

وكشفت دراسة حديثة وجود صلة بين استهلاك الأسبارتام التابع للمحليات الصناعية والقلق بسبب التغيرات اللاجينية في الدماغ، ووجدت النتائج المنشورة في مجلة «PNAS» العالمية، أن المُحلى الصناعي ينتج عنه أعراضًا تشبه القلق، وتوصل الباحثون في جامعة ولاية فلوريدا إلى أن السلوك ناجم عن التغيرات اللاجينية التي تظهر في الدماغ هو الأمر الأكثر إثارة للقلق حتى الآن.

تعليق طبيب على الدراسة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ياسمين علي، استشاري مخ وأعصاب، لـ«هُن»، إنّ المحليات الصناعية مرتبطة بزيادة خطر الأمراض بالجسم، وذلك بسبب السكريات الذي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ والمخ، فيؤدي بديل السكر إلى ارتفاع النشاط في أجزاء معينة من المخ، ما يعني أن هذه الأجزاء تصبح مستثارة نتيجة بديل السكر الذي وصل إليها، وينشط المخ نتيجة النشاط الكهربائي الذي يحدث داخل الخلايا العصبية التي ترسل الإشارات الكهربائية والكيميائية، وذلك لأنه يتكون من الأحماض الأمينية مثل حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين، التي يمكن أن تكون سامة عند تناولها بكميات كبيرة.

فتدخل المحليات في العديد من الأطعمة والمشروبات والحلويات، ويتم تسوقيها على أنها منتجات خالية من السكر أو منتجات مناسبة للحمية الغذائية، ويذكر أن الصلة بين الأسبارتام والقلق لدى البشر، وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات عالية من الأسبارتام، هم أكثر عرضة للإبلاغ عن القلق من أولئك الذين يستهلكون مستويات أقل، وبالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام في «British Medical Journal» وجود صلة بين الحلويات الاصطناعية وأمراض الدورة الدموية.

خطورة المحليات الصناعية

وقال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، إن الأسبارتام هو مُحلى صناعي يُستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات من المشروبات الغازية والآلاف من المنتجات الغذائية، ويتضمن بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالمُحليات، لكن الأبحاث التي تدعم هذه الادعاءات ما تزال غير حاسمة، فلا تزال علاقة المحليات بتخفيض الوزن ومرض السكري محل جدل، لأن بدائل السكر تحمل آثارًا صحية ضارة مثل انتفاخ البطن والإسهال وتضرر الأمعاء، ما قد يؤثر سلبًا على مستويات سكر الدم، ونوه بأنه من الأفضل بدلًا من الاعتماد على المحليات الصناعية إتباع الوسائل الآمنة الفعالة لتجنب السمنة مثل ممارسة الرياضة والتقليل من الكربوهيدرات والدهون المشبعة وتناول غذاء متوازن غني بالخضار والألياف، ولا يُنصح باستهلاك بدائل السكر بشكل مفرط لأنها عبارة عن سعرات حرارية تؤثر سلبًا على الجسم.