وضعت فلوسي في الذهب وتغير سعره أعمل إيه؟.. خبير اقتصادي يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الادخار في الذهب هو الشكل الشعبي المتوارثة عبر الأجيال للادخار والاستمثار، وفي الآونة الأخيرة مع تغير أسعار الذهب والدولار، لجأت الكثير من السيدات إلى شراء المعدن الأصفر كنوع من الاستثمار والادخار للمستقبل.

المصوغات الذهبية

ومع تباين أسعار الذهب بين اليوم والآخر، تساءلت العديد من السيدات، عن مصير المصوغات الذهبية اللاتي اشترتها خلال الآونة الماضية، وكيف يمكن الاستفادة منها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة بالبنوك التي تجذب الكثير للشراء والاستثمار فيها بدلًا من المعدن الأصفر.

خبير اقتصادي: شهادات الادخار أفضل استثمار آمن

ويقول الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، إنّه لا يمكن الجزم بوجود ارتفاعات في سعر الذهب محليًا، والأسعار مستقرة، إذ إن أسعار المعدن الأصفر تتناسب عكسيًا مع معدلات الفائدة، وبالتالي فإن إصدار شهادات بمعدل 25%؜ من المتوقع أن يؤدي لسحب السيولة من السوق ويدفع صغار المستثمرين إلى بيع ما لديهم من ذهب ووضع الثمن في تلك الشهادات.

وأوضح «غنيم» خلال حديثه لـ «هُن»، أن التجربة العملية قد أثبتت أن سعر الذهب المحلي لا يتحرك بالضرورة بنفس الاتجاه مع السعر العالمي، مضيفًا أن الاستثمار الآمن الآن للحفاظ على المدخرات وتجنب الخسائر، وبالذات للقطاع العائلي، هو شهادات الاستثمار.

وحول انتظار المستثمرين في المصوغات الذهبية، أوضح الخبير الاقتصادي أن لا مردود لها في الوقت الحالي، بالتوازي مع تراجع أسعار الذهب، إلا أن ينتظر حال عودة ارتفاعه مجددًا، لبيعه حينها دون خسارة.