تحذير لربات المنازل من طهي هذه القطعة بلحم الخروف.. بها ديدان قد تؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لحم الضأن ربما هو المفضل لدى الكثير من الأشخاص، إذ يتميز بمذاق ورائحة مختلفة عن غيره، فضلًا عن كونه الاختيار الأول والأفضل للشواء، ليس فقط اللحم الأحمر، ولكن حلويات اللحوم التي تتفنن ربات المنازل في طهيها من الكرشة والفشة والممبار، وحتى لحمة الرأس التي تعد من القطع المهمة المطهية على طاولة طعامك الأساسية والرئيسية.

تحذير لربات المنازل من طهي هذه القطعة من لحم الخروف

وعلى الرغم من تفضيل العديد من ربات المنازل طهي وتقديم لحة رأس الخروف، إلا أن خلال حديثهم لـ«هُن»، من تناول لحم رأس الخروف، كبير السن، لأنها تحتوي على «دود».

حذر منها كلًا من «هويدا أم أحمد»، و« هدير عبدالمنعم» جزارات بأحد محلات منطقة إمبابة، والشرقية، إذ أوضحا أن لحم رأس الكباش «الخروف كبير السن»، قد تحتوي على ديدان قد تؤذي الإنسان، ناصحين بضرورة إلقاء الرأس تمامًا.

طبيب بيطري: رأس الخروف فيها ديدان

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من تناول رأس الخروف، وضرورة تخلص ربات المنازل منها، لاحتواءها على الديدان عادةً، بسبب فقس أنواع الذباب، البيض الخاص به في مقدمة أنف الخروف، أو على الجروح الموجودة برأسه: «البيض بيتسلسل ويصل للرأس وهناك بيكون ديدان كتيرة جدا».

وفي السياق ذاته، حذر الدكتور أحمد رمضان، طبيب وجراح بيطري، من تناول رأس الخروف، التي تحتوي على الدود بالفعل، مشيرًا خلال حديثه لـ «هن» إلى وجود ثلاثة أنواع من الديدان، منها التي تهاجم الجهاز الهضمي، وتسبب القيئ والإسهال والسخونية، كما توجد ديدان تؤثر على الدورة الدموية لتهاجم الرئة والمخ

وحذر الطبيب البيطري من أشد أنواع الديدان التي تفرز سموم تؤدي للوفاة.