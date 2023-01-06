استشاري يحدد أسباب مرض السكري أثناء الحمل.. اعرفي الأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

قلق وخوف كبير يسيطران على الأمهات والسيدات خلال فترة الحمل، خاصة اللواتي يعانين من مرض السكري، الذي يمكن أن ينتقل إلى الجنين ويُصاب به طيلة حياته، ويسيطر بالسلب على حياته، ويمكن أن يُسبب الوفاة، لذا يبحثن عن أسباب الإصابة بالسكري، وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأعراض التي تزيد من احتمالية الاصابة بمرض السكري، التي تصيب السيدات بشكل كبير خاصة في فترة الحمل.

وكان من بين الأعراض التي حددتها «الصحة»، هي كثرة التبول والعطش والجوع الشديد وجفاف الفم، مع تأخر في التئام الجروح، بالإضافة للتعب والإرهاق مع حكة والتهابات جلدية».

كما أشارت «الصحة» أيضا بأن الاضطرابات في البصر من أكثر العلامات التي تزيد من احتمالية الاصابة بمرض السكري، بجانب ألم وتنميل في الأطراف وحرارة في القدمين ونقص مفاجئ في الوزن.

أعراض مرض السكري

كما تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، عن أسباب وأعراض مرض السكري خلال فترة الحمل، لـ«هُن»، إذ قال: «أعراض النوع الأول من مرض السكري تتمثل في الشعور بالعطش الشديد، كثرة التبول خاصة في الليل، بجانب فقدان الوزن المفاجئ، بالإضافة إلى ظهور بقع بيضاء في الفم».

وعن كيفية التعامل مع سكر الحمل الذي يحدث لبعض السيدات ويؤثر عليهن وعلى صحة الجنين، قال استشاري النساء والتوليد: «يجب تناول الطعام الصحي طوال فترة الحمل مع ضرورة تناول الخضراوات الورقية والفواكه، مع محاولة ممارسة الرياضة بانتظام ومراقبة مستوى السكر في الدم».

وأشار أن معدل السكري الطبيعي للحامل 140 ملي جرام، كما أوصى بضرورة زيارة الطبيب طوال الوقت، مع ضرورة مراقبة الوزن دائمًا لتقليل خطر الاصابة بسكر الحمل، بخلاف الإكثار في شرب المياه وتناول الدهون الصحية والأطعمة الغنية بالبروتينات.

مضاعفات السكري

وفيما يخص المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن سكر الحمل، قال استشاري النساء والتوليد، خلال سياق الحديث: «يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجنين بمتلازمة ضيق التنفس ونقص الكالسيوم بالدم عند الطفل، مع إحتمالية وراثة النوع الثاني من السكري، مع ارتفاع ضغط الدم والارتجاع، وعسر الولادة.