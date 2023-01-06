القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الدجاج واحدًا من أهم مصادر البروتين، واللحوم البيضاء ذات المذاق الشهي والمميز لدى الكثير من الأشخاص، كما يعتبر اختيارًا مناسبًا ورئيسيًا لربات المنازل على طاولة طعامهم خاصة في العزومات، والتجمعات العائلية وغيرها.

وعلى الرغم من تعدد طرق طهي الدجاج، إلا أن هناك الكثر ممن يفضل تناولها على الطريقة التقليدية، وطهيها كاملة دون اقتطاع منها أي جزء قد يضر بالصحة، لذا على ربات المنازل التخلص منها اثناء الطهي.

تحذير عاجل لربات البيوت من هذه الأجزاء بالدجاج.. «بها سم قاتل»

وعلى الرغم من فوائد الدجاج ومذاقه المميز والمختلف، إلا أن هناك بعض الأجزاء التي لا ينصح بتناولها لضررها على الصحة.

جلد ورأس الدجاجة

وفقًا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» فإن في رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطيرة على صحة الإنسان، وكذلك الجلد أيضًا لاحتوائه على العديد من الدهون والطفيليات والبكتيريا الموجودة على سطحه.

ذيل الدجاج

يفضل الكثيرين تناول «قرمشة» ذيل الدجاج، لأنه يحتوي على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، لذا لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء حتى لا يؤثر سلبا على الصحة.

الكبدة أعلى الورك

كان رواد موقع «فيس بوك»، حذروا الكبدة الموجودة أعلى الورك، إذ نشروا صورة لها مؤكدين أنها مخزن للسموم في الدجاجة، خاصة أن الجميع يعتقد أنها «كبدة» يشيع تناولها، زاعمين بكونها مركز لدماء الدجاج الفاسد، وإن تناولها يسبب الأمراض الصحية الكارثية.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ «هن» من تناولها، قائلًا: «دي الكلى أحيانًا مفيش منها ضرر، إلا لو الفراخ واخدة مضادات حيوية، لأن وقتها هتخلي أي مضاد حيوي ياخده الإنسان ضد أي مرض مش فعال».

ونصح أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، بضرورة إزالتها بسبب تسببها في رائحة كريهة، أحيانًا، مع طهيها حال عدم تنظيفها جيدًا بالخل والملح.