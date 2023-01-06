دراسة حديثة: الحركة بعد 30 دقيقة من الجلوس تقلل احتمالية الوفاة بنسبة 17%

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تخيلت يومًا كم الفوائد الصحية التي يمكن أن تجنيها من الحركة؟ الجلوس والسكون لفترات طويلة ربما تعده مريحًا ولكنه ليس صحيًا، وذلك بحسب دراسة جديدة نشرت تفاصيلها صحيفة ذا صن البريطانية، وأكدت أن الحركة بعد 30 دقيقة من الجلوس يمكن أن يحقق منافع صحية مذهلة.

فوائد الحركة بعد الجلوس

أكدت الدراسة، والقائم عليها البروفيسور كيث دياز أن الحركة أيًا كانت مدتها ووقتها فإنها مفيدة للغاية، ويمكن أن تقلل من احتمالية الوفاة بنسبة 17%، حيث يجلس 1 من بين كل 4 بالغين لمدة تزيد عن 8 ساعات يوميا، وهي فترة طويلة جدًا، ولذلك يجب التحرك بين كل فترة وأخرى، وهو أيضًا ما أكده الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تصريحات تلفزيونية له، وقال إن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي لجلطات.

ويجب على الموظفين بشكل خاص، التحرك كل 30 دقيقة من الجلوس، حتى لو كانت حركة بسيطة، مجرد القيام بتمرينات بسيطة، أو المشي خطوات معدودة، بينما التمارين الرياضية القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35%.

وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.