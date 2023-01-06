أفضل علاج للبرد واحتقان الحلق.. «مشروبات سحرية موجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدايات الشتاء تأتي بموجات البرد التي تصيب الكثير من الأمهات والفتيات بالإنفلونزا الموسمية، لذلك يكثر السؤال على أفضل علاج للبرد واحتقان الحلق، عبر محرك البحث العالمي «google»، للتخلص من أعراض ألم الحلق والرشح والآلام الجسم التي تعد من أعراض الإنفلونزا.

في التقرير التالي يقدم «هن» افضل علاج للبرد واحتقان الحلق اللذان يسببان إزعاجًا متكررًا طوال فترة الشتاء، وعدم تركيز في الكثير من المهام، وفقاً لموقع «mayoclinc» البريطاني.

افضل علاج للبرد واحتقان الحلق

تعتبر الاستخدامات المنزلية للأعشاب هي أفضل علاج للبرد واحتقان الحلق، هذا في الحالات التي تكون فيها الأعراض خفيفة لا تستدعي الذهاب للطبيب، وفقاً لما قاله الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، في حوار سابق لـ«هن»: «هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يجب على المواطنين تناولها أثناء حالة تقلب المناخ وانخفاض درجات الحرارة، للحفاظ على درجة الجسم الداخلية دافئة، والتي يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو فيروسات أخرى».

لذا عليكِ باتباع مجموعة من الاعشاب التي ثبتت فعالياتها في محاربة الفيروسات الموسمية والقضاء عليها، منها الآتي:

- يعتبر الشاي الأخضر أفضل علاج للبرد والتهاب الحلق في الشتاء، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة، كما أنه من المشروبات التي تهدئ الأعصاب أيضا، ويعزز نمو الخلايا التي تعتبر خط الدفاع ضد أي فيروسات تهاجم جهاز المناعة بالجسم.

- شاي القرفة

يساعد تناول شاي القرفة في علاج البرد و احتقان الحلق وتخفيف الألم الناتج عنه، بشرط تحضير شاي القرفة بالزنجبيل وعسل النحل حتى تزداد فعاليته في تقوية الجهاز المناعي وتخفيف أعراض الإنفلونزا.

- مشروب النعناع

يعتبر النعناع من المشروبات المهمة التي تعمل على تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.