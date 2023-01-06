في ذكرى وفاتها.. قصة مرض مها أبو عوف الذي أخفته عن الجميع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت جميلة الـ«فور إم» واحدة من سيدات الشاشة اللاتي عانين من المرض ورحلن في هدوء أصاب الوسط الفني بالحزن الشديد، إنها الفنانة مها أبو عوف، صاحبة الكثير من القصص الإنسانية التي جعلت الجميع يتعاطف معها منها قصة حملها وأخرى قصة مرضها الذي لم تُكثر الحديث عنه، إذ كتب السرطان نهاية حزينة الشقراء خفيفة الظل لتلحق بشقيقها الدكتور والفنان عزت أبو عوف.

ويستعرض «هن» في الذكرى الأولى لوفاة الفنانة مها أبو عوف معلومات عن المرض الذي توفيت به عن عمر يناهز الـ 65 عاماً، كانت فيهم مصدرًا للبهجة حتى رحيلها.

ما المرض الذي توفيت به مها أبو عوف؟

في العام الماضي رحلت مها أبو عوف إحدى نجمات فرقة الـ «فور إم» في الـ6 من يناير بعد صراع مع مرض السرطان الرئوي، وكانت كواليس الوفاة نتيجة تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قبل أن تفارق الحياة بسبب معاناتها من الالتهاب الرئوي الحاد حينها.

أما عن خطورة سرطان الرئة، قال الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام، في حديث سابق له ببرنامج «الحكيم في بيتك»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن سرطان الرئة أحد الأمراض القاتلة التي تصيب أهم جزء في الجسد، وهو الرئتين المسؤولين عن عملية التنفس، لذلك هو مركز حيوي بالنسبة للمريض، ويهدد حياته عند الإصابة به، وتعد نسبة الوفاة لمصابي سرطان الرئة سنويا، مرتفعة لدرجة تجاوزها أمراض سرطان «القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، والثدي».

أعراض سرطان الرئة

بعد معرفة مرض مها ابو عوف، قال الدكتور أحمد البسطويسي، أستاذ طب الأورام بجامعة القاهرة، خلال حديثه في إحدى البرامج، هناك عدة أعراض يشعر بها الشخص تشير إلى احتمالية إصابته بسرطان الرئة منها التالي:

-الكحه المستمرة.

- تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين.

- سعال مصحوب ببلغم دمويّ.

- آلام في الصدر.

- ضيق في التنفس