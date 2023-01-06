فوائد العسل الأسود.. «غني بمميزات لا تتخيليها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر العسل الأسود من الأطعمة السائدة في الريف خاصًة مع الفطير الفلاحي، ويعد وجبة إفطار شهيرة بجانب أنواع أخرى، لكنه بجانب طعمه المميز يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية منها تعزيز المناعة وتسريع شفاء الجروح وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، إذ يمكن للعسل الأسود مساعدة ربات البيوت في الشفاء من الكثير من الأمراض المبكرة منها النسيان لأنه يساعدهن في زيادة القدرة على التحمل والتركيز.

في التقرير التالي يقدم «هن»، فوائد تناول العسل الأسود ومتى يصبح خطراً، حسب موقع «life goal idea».

فوائد العسل الاسود

أولى فوائد العسل الأسود أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة منها الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، بجانب الكربوهيدرات والفيتامينات، مع نسبة قليلة من الدهون وبالتالي له فوائد صحية عديدة.

يزيد من القدرة على التحمل والتركيز

يساهم تناول العسل الأسود في الوقاية من الشعور بالكسل وقلة التركيز في العمل ويزيد من نشاط ولياقة وحيوية الجسم.

يسرع من عملية الشفاء من الجروح

يساعد العسل الأسود في عملية التئام الجروح فهو عنصرًا فعالا في تسريع عملية الشفاء، سواء في الجروح الطفيفة أو حتى الجراحات الكبيرة، لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين «ج».

-غني بمضادات الأكسدة

من فوائد العسل الأسود أنه يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي يساهم في منع مخاطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

- تقوية مناعة الجسم

يشتهر العسل الأسود أن له دور فغال في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو كبار السن، ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

-مفيد لمرضى السكر ويخفض نسبة الكوليسترول

يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أن له قدرة على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي، كما أن تناوله بشكل منتظم يمنع مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.

- يعالج قرحة المعدة

يساعد شرب العسل الأسود بانتظام في تخفيف آلام المعدة ويزيد من قوتها ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة ويجعلك تشعر بالراحة كما يقلل من استخدامك للأدوية التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والتي قد تعرضك العديد من الآثار الجانبية.

في حديث سابق لـ «هن» قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن للعسل الأسود الكثير من الفوائد للجسم، وأن تسخينه في بعض الأحيان لا يمثل خطورة، كما أن إضافته على أطعمة أخرى لا يوجد منه خطورة، بالإضافة إلى أن السعرات الحرارية العالية في العسل لا تتناسب مع الأشخاص الذين يتبعون نظام رجيم، كما يمنع تناول العسل الأسود لمرضى السكري، وحذر من تناوله مخلوطًا بالطحينة بالنسبة للأطفال، لأنه يقلل امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في العسل.