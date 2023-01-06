فوائد لا تعرفها النساء عن تناول الحلبة.. تعالج مشاكل الشعر ومفيدة للمرضعات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من السيدات عن الأعشاب التي تساعد على تهدئة الجسم ووقايته من الأمراض المختلفة، إضافة للوصفات التي تساعد في الحصول على شعر طويل خالِ من المشاكل، ويعالج التقصف والهيشان بخلاف القشرة التي تصيب البعض بالزعر والقلق، والطرق التي تساعد على معالجة مشاكل البشرة والظهور بشكل يبدو أكثر جمالا وأناقة، ولعل عشبة الحلبة من أكثر الأنواع التي لها سحر كبير في شتى الأمور الخاصة يالفتيات.

فوائد الحلبة

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد الحلبة على الشعر والجسم والبشرة، وفق أخصائية التغذية مروة محمود، إذ قالت خلال الحديث بإن الحلبة تساعد على تهدئه ضربات القلب خاصة في فصل الشتاء، كما هي تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة وتعزز من صحة القلب، بخلاف قدرتها على تقليل الكورليسترول.

فوائد الحلبة للشعر

كما أشارت أخصائية التغذية إلى أن الحلبة تعتبر واحدة من الأسرار ولها سحر على الشعر إذ تعمل على زيادة نموه كونها تحتوي على مركبات السابونين والفلافونويد، كما تعمل على تحفيز الكثافة وبها العديد من العانصر مثل الحديد كما هي مضادة للالتهابات والفطريات: «تعالج التساقط والصلع وقشرة الشعر وجفاف وحكة فروة الرأس بخلاف إنها تعطي لمعان كبير للشعر».

فوائدها للشعر وللأمهات المرضعات

ووضحت أخصائية التغذية أن الحلبة تساعد على نقاء البشرة زوترطيب الجلد بشكل كبير وملحوظ، بخلاف مكافحة علامات التقدم في السن والحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب، كما تعمل كمقشر للبشرة وتزيل الجلد الميت، بالإضافة لإحتوائها على فيتامينات واوميجا 3، كما تعمل على إصلاح البشرة الجافة، كما تعمل أيضا على زيادة إنتاج حليب الثدي عند الأمهات المرضعات، كما تساعد على زيادة وزن الأطفال في وقت قياسي.