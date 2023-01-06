الامارات | بطولة فزاع للصيد بالصقور: ختام رائع لمنافسات «العامة مفتوح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي تعتبر من أقوى المنافسات وأكثرها ندية في سباقات مرتقبة بين نخبة الفرق المرشحة لصدارة الحدث الأكبر من نوعه.

وقال راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الكل يترقب انطلاق منافسات فئة «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح» نظراً لمستواها المرتفع والمميز، حيث تشارك فيها نخبة من أهم الطيور على مستوى الدولة.

وأشار الخاصوني إلى أن إدارة البطولات في المركز، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية هيأت كل ما يلزم من ظروف لمشاهدة بطولة بهذا الحجم، ونتمنّى التوفيق للجميع.

وسيكون انطلاق منافسات الشيوخ، مع إقامة أشواط جير شاهين، على أن يليها في اليوم التالي أشواط جير تبع، ثم بيور جير وأخيراً القرموشة.

واختتمت البطولة أمس، منافسات «العامة مفتوح» بإقامة أشواط القرموشة، والتي شهدت تفوق فريق الفرسان في شوط رمز الفرخ، بالطير «جي 1» بزمن 17.505 ثانية، يليه فريق ند الشبا بالطير «جي 23» بـ17.628 ثانية، ثم حميد محمد الطاير بالطير «جي 35» بـ17.630 ثانية.

وحصد حسين ناصر لوتاه، شوط رمز الجرناس، بالطير «إتش إل 4» بزمن 17.479 ثانية، يليه فريق ند الشبا بالطير «جي 2» بـ17.780 ثانية، ثم حمدان حمد العامري بالطير «جي 5» بـ17.787 ثانية.

وحقق سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط رئيس فرخ بالطير «عجب» بزمن 17.856 ثانية، يليه فريق دبي بالمركز الثاني والثالث بالطير «545» بـ17.969 ثانية، والطير «010» بـ18.050 ثانية.

وفي شوط رئيس جرناس، حقق غانم سيف آل علي المركز الأول بالطير «جي 86» بزمن 18.189 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «حتا» بـ18.300 ثانية، ثم حمد ثاني المجيردي بالطير «حربيه» بـ18.411 ثانية.

كما تميزت العامة مفتوح بالتنافس المثير في أشواط بيور جير، والتي واصل خلالها فريق دبي تفوقه ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، بالطير «1121» بزمن 19.287 ثانية، والطير «4153» بـ19.475 ثانية، والطير«1230» بـ19.499 ثانية.

فيما كسب السعودي أمين بن عبدالله الملاح شوط رمز جرناس، بالطير «شارع» بزمن 19.110 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «خصوصي» بـ19.391 ثانية، وثالثاً فريق ند الشبا بالطير «شايم» بـ19.523 ثانية.

وحقق فريق دبي المركز الأول بشوط الرئيس فرخ، بالطير «1151» بزمن 19.596 ثانية، كما نال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «عناد» بـ19.748 ثانية، ثم غانم سيف آل علي بالطير «بي 2» بـ20.118 ثانية.

وحصد حميد محمد الطاير المركز الأول في شوط رئيس جرناس، بالطير «الحزم» بزمن 19.321 ثانية، يليه إس إس فالكون بالطير «مطفوق» بـ19.361 ثانية، ثم حسين ناصر لوتاه بالطير «لونين» بـ19.470 ثانية.

وحقق فريق دبي المركز الأول في شوط نقدي فرخ، بالطير «أر إكس» بزمن 18.732 ثانية، يليه فريق الفرسان بالطير «بيه 6» بـ19.209 ثانية، ثم راشد محمد الحميري بالطير «بي 8» بـ19.249 ثانية.

وكشف سالم عتيق نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن انطلاق إجراءات الفرز لطيور الحر والشاهين لمنافسات أشواط المحلي التي ستُقام يومي 9 و10 يناير الجاري، وأن الإجراءات قد بدأت من خلال تخصيص مكان في خيمة البطولة على مدار أربعة أيام من أجل فرز الطيور وفق القوانين والإجراءات المحددة، مع توفير التسهيلات كافة للصقارين الذين أظهروا احترافية من تراكم الخبرات لهم في هذه البطولة التي تمتد لسنوات طويلة.

• فريق دبي يكسب ثلاثية في بيور جير بحضور سعودي.

راشد الخاصوني:

«ترقب وحماس لانطلاقة فئة الشيوخ».

صقار من جنوب إفريقيا

شارك الجنوب إفريقي كيلين في منافسات العامة مفتوح، وقال: «كنت أشارك في إنجلترا، لكن أردت القدوم هنا إلى الإمارات من أجل تعلم كيفية صيد الصقور عند الأفضل، حيث لا يمكن أن تجد حدثاً بهذه القيمة والخبرات التي يمكن أن تنالها هنا، إلى جانب التعاون من المنظمين والصقارين المنافسين أيضاً».