الامارات | 273 ألف دولار مقابل سمكة تونة في مزاد رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار أمس، في مزاد طوكيو التقليدي لمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمناً العام الماضي، لتكسر بذلك التراجع السائد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة.

ودفع مطعم «أونوديرا» للسوشي الحائز نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني «يامايوكي»، 36.04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغراماً، تم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.