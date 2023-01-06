الامارات | منطقة السيف.. متعة فريدة واحتفال بالتراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط احتفالها بالتراث الإماراتي والموروث العريق، تقدم الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق، مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المتميزة، التي تتوزع في مختلف أنحاء المدينة وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

وترحب منطقة السيف خلال مهرجان دبي للتسوق بالضيوف من داخل الدولة وخارجها، في سوق المهرجان المفضل لدى الكثيرين، والذي يوفر تجربة تسوق فريدة، بما يتضمنه من متاجر متنوعة وأصيلة ذات تصميم متميز مستوحى من التراث الإماراتي، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال، والعروض الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب فرصة مشاهدة الألعاب النارية المذهلة، والعروض الفنية والثقافية والترفيهية، فضلاً عن الاستفادة من الباقات والعروض التي تقدمها المطاعم والفنادق في تلك المنطقة.

ويمكن لزوار السيف الاستمتاع بالعروض الحية الرائعة خلال مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك العروض الراقصة والمسرحية والحفلات الموسيقية والعديد من الفعاليات الأخرى. كما يمكن اصطحاب الأطفال للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتعليمية وورش العمل الأسبوعية المصممة خصيصاً لهم، والتي تتضمن ورش عمل للفنون خلال الأسبوع الأول، والفخار في الأسبوع الثاني، وصناعة القطن والنسيج في الأسبوع الثالث، مع تخصيص الأسبوع الرابع للبحر، والأسبوع الخامس للموسيقى.

كما سيجد المتسوقون مجموعة كبيرة من المتاجر ذات الطابع الخاص في سوق مهرجان دبي للتسوق، وسوق السيف التراثي، وتجربة سوق التجزئة، مع الاستمتاع بمزيج من المنتجات الحديثة والتراثية، بما في ذلك الطعام والأزياء والهدايا التذكارية والتحف.

واحتفالاً بمهرجان دبي للتسوق، تقدم منطقة السيف أيضاً العديد من تجارب الأطعمة والمشروبات الشهية وقوائم المطاعم المصممة خصيصاً لهذا المهرجان. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بها في العديد من المطاعم الشهيرة على الواجهة البحرية على الخور، والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المدينة الشتوية الرائعة لمدة ليلة أو ليلتين مع العروض الفندقية المميزة.

إضافة إلى كل هذه الأنشطة والفعاليات والعروض، تقدم منطقة السيف أيضاً تجربة فريدة من نوعها، يمكن للزوار التعرف إلى التقاليد والتراث والثقافة الغنية في المتحف الثقافي.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار الـ28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍّ سواء. ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المؤقتة المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

• متاجر متنوعة وأصيلة ذات تصميم متميز مستوحى من التراث الإماراتي.

• عروض راقصة ومسرحيات وحفلات موسيقية وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال.

«الجريمة الغامضة»

تتوافر لزوار مهرجان دبي للتسوق فرصة عيش تجربة بوليسية من خلال فعالية «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير. وسيستمتع جميع المشاركين في البرنامج التفاعلي الممتد لـ90 دقيقة بتناول الطعام والمشروبات لمدة 30 دقيقة في التراس الذي يطل على المنظر الطبيعي الخلاب لمنطقة الخور قبل بدء حل لغز الجريمة الغامضة. ويبلغ سعر التذكرة 210 دراهم للفرد الواحد، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من موقع feverup.com.