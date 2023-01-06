الامارات | الأمير هاري: شقيقي وليام طرحني أرضاً خلال شجار سابق

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري: شقيقي وليام طرحني أرضاً خلال شجار سابق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الغارديان أن الأمير البريطاني هاري، قال في تصريحات ستنشر في كتاب مقرر صدوره قريباً، إن شقيقه الأكبر الأمير وليام وريث العرش طرحه أرضاً خلال شجار وقع بينهما في 2019، بسبب ميغان زوجة هاري. وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة من السيرة الذاتية لهاري التي اختار لها عنوان (سبير) «الاحتياطي». وكتب هاري عن الواقعة، قائلاً «أمسك بتلابيبي ومزق قلادتي وطرحني أرضاً». وتابع «سقطت على صحن طعام الكلب الذي تكسر تحت ظهري وتسبب في جرحي. ظللت مستلقياً هناك للحظة مذهولاً ثم نهضت وقلت له أن يخرج من هنا».
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