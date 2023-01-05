فئات ممنوعة من تناول أدوية السعال.. هل أنتِ منهم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر فصل الشتاء بداية انتشار استعمال أدوية السعال بشكل عام، بسبب فيروس الإنفلونزا، الذي يكثر في هذه الفترة بسبب تقلبات الطقس، لذلك تتساءل ربات البيوت عن خطورة أدوية السعال إذا حدث تفاعل دوائي بينها وبين أدوية أخرى، خاصة أن بعض أدوية الكحة لها خطورة كبيرة إذا تفاعلت مع الأدوية العصبية أو المهدئة.

الفئات الممنوعة من تناول أدوية السعال.. هل أنت منهم؟

للإجابة على سؤال الفئات الممنوعة من تناول أدوية السعال.. هل أنت منهم؟ قال الدكتورة أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال لقائه في برنامج «من مصر» على «CBC»:«لا يجب تناول أدوية الكحة والسعال بدون استشارة، لأن أدوية الكحة الجافة بتشتغل على الجهاز العصبي لمركز التنفس لكي تهدأ الكحة والسعال، كذلك أدوية المخ والأعصاب اللي فيها مادة الثيرتونين التي تحتوي على مهدئ أو منوم وبتشتغل على نفس المركز ممكن يحصل نوع من التفاعل الدوائي يؤدي إلى نوع من الاضطراب التنفسي تجعل الشخص يجد صعوبة في التنفس، لذلك ننصح الأشخاص اللي بيتعالجوا بمهدئات أو مضادات اكتئاب ثيروتينية ليها تأثير على مراكز التنفس بعدم تناول أدوية الكحة الجافة غير العشبية عشان بيتفاعلوا مع بعض»

أما عن نتائج تفاعل أدوية الكحة الجافة الثيرتونية مع المهدئات، فقال «الحداد»: «نتيجة تفاعل أدوية الكحة اللي بتشتغل على الجهاز التنفسي مع الأدوية المهدئة اللي بتشتغل على نفس المركز تسبب اضطراب في ضربات القلب بعد التفاعل مباشرة، واضطرابات في مركز التنفس تؤدي إلى بطء التنفس ونقص الأكسجين أو صعوبة في التنفس».

وقدم نصيحة للأشخاص الذين يتعاطون أدوية عصبية، قائلا: زيهم زي اللي بياخدوا مضادات اكتئاب يجب البعد عن أدوية الكحة والسعال والتوجه للأدوية العشبية البسيطة أو الأعشاب والسوائل الدافئة، باقي أدوية الانفلونزا التي تحتوي على مضادات هيستامينية التي تعمل في الجهاز العصبي بيكون ليها تأثير لأن أدوية الاكتئاب تؤثر على إنزيم معين يؤدي إلى نشاط هذه الأدوية مما يسبب اضطراب في عضلة القلب وسرعة الخفقان، الأشخاص اللي بياخدوا مهدئ يستشيروا الطبيب أولًا قبل أي أدوية كحة عشان في أدوية آمنة جدا، وأخرى خطيرة يجب استخدامها بحذر أو البعد عنها حتى لا يحدث تفاعل دوائي يسبب سرعة شديدة في التنفس أو العكس».

فئات أخرى ممنوعة من أدوية السعال

من الفئات الممنوعة من أدوية السعال هم مرضى الربو، لأن أدوية السعال التي تحتوي على مادة «دكستروميثورفان» أو «كودايين»، لا يمكن للأشخاص المصابين بمرض الربو تناولها عند إصابتهم بنزلات البرد، لأنها تسبب ضيق التنفس وتزيد من سرعة ضربات القلب، وفقاً لموقع «healthline».

أما بالنسبة لمرضى القلب والضغط يجب أن يتجنبوا الأدوية التي يدخل في تكوينها كلا من مادة «ثيوفيللين» أو «سالبوتامول»، لأنها تتسبب في ضيق الأوعية الدموية، ما يؤثر على عملية تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم.