طريقة عمل السحلب الجاهز.. «مش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السحلب من المشروبات المحببة للكثير من الناس الكبار والصغار لذا تنشغل ربات البيوت بسؤال عن طريقة عمل السحلب الجاهز، ذلك لما له من فوائد صحية، بالإضافة لكونه من المشروبات الشتوية الرائجة التي تمنح الدفء لفترات طويلة.

في التقرير التالي يستعرض مطبخ «هن» طريقة عمل السحلب الجاهز على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة ويمكنك الاستغناء عن شرائه مجدداً.

مكونات السحلب:

كوب جوز هند ناعم

كوب سكر بودرة

كوب دقيق رز

نصف كوب نشا

كوب لبن بودرة

نصف كوب سمسم محمص

ملعقة كبيرة فانيليا بودرة

كوب مكسرات مشكلة

طريقة تحضير السحلب الجاهز:

أولا: لعمل السحلب الجاهز قومي بتحضير المكونات، ثم في علبة ضعي اللبن البودر والسكر وجوز الهند ودقيق الرز والنشا والسمسم والفانيليا وقلبيهم جيداً

في الخطوة التالية لعمل السحلب الجاهز ضيفي المكسرات اللي تحبيها وقلبيها واحفظيها في علبة نظيقة وناشفة مغلقة حتى لا تدخل إليهم الرطوبة.

بعد الانتهاء من تحضير السحلب، يمكنك تحضير المشروب عن طريق إضافة ملعقة ونصف كبيرة سحلب لكل كوب لبن أو ماء ثم قلبيهم على النار حتى يتماسك القوام وضيفي السكر حسب الرغبة، زيني الوش بمكسرات أو قرفة.

فوائد السحلب للصحة

بعد معرفة طريقة عمل السحلب الجاهز، قدم الدكتور أشرف عبدالعزيز استشاري التغذية معلومات فوائد السحلب، في حديث سابق لـ «هن» قائلًا:« يساعد السحلب على تقوية العظام والأسنان، ويقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام وتسوس الأسنان كونه غني بكمية كبيرة من الكالسيوم، كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية ويساعد على ضبط ضغط الدم».

من الفوائد الصحية لمشروب السحلب أنه يعمل على فقدان الوزن بسبب احتوائه على كمية كبيرة من عنصر الكالسيوم الذي ينشط هرمون الليبتين المرتبط بحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن يجب عدم الإكثار في تناوله أو إضافة السكر الأبيض حتى لا يحدث تأثيرات عكسية.