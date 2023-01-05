فوائد الموز على الريق.. «غني بالفيتامينات ويقوي الذاكرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الموز من الفواكه المفضلة لدى الكثير من النساء بسبب دوره في شعورهن بالشبع بالنسبة لمن يتبعن الأنظمة الصحية لتقليل الوزن، لذلك تتساءل الكثير من السيدات حول فوائد الموز على الريق، والتي منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على سلامة القلب.

في التقرير التالي يقدم «هن» فوائد الموز على الريق بالنسبة للسيدات، ودوره في أنظمة «الدايت» والشعور بالشبع، وفقاً لموقع «healthline» البريطاني.

فوائد الموز على الريق

أولى فوائد الموز على الريق أنه يمنحك شعوراً بالشبع، إذ تحتوي حبة واحدة من الموز متوسطة الحجم على حوالي 3 جرام من الألياف التي تبطئ إفراغ المعدة وتزيد الشعور بالشبع.

- يعزز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد الموز على الريق أيضاً أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على نوع من الألياف الذي يسمى النشا المقاوم، الذي يلعب دوراً أساسياً في عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على نوع آخر من الألياف يسمي البكتين الذي يمنع الإمساك ويسهل التبرز.

- يقوي الذاكرة

تناول الموز على الريق يقوي الذاكرة لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الحمض الأميني التربتوفان الذي يتحول بدورة في الجسم إلى الناقل العصبي سيروتونين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يساعد على التغلب على الاكتئاب ويعزز الذاكرة.

- يحسن من استجابة الجسم لهرمون الإنسولين:

من فوائد الموز على الريق أيضاً أنه يزيد الموز من استجابة الجسم لهرمون الإنسولين، وذلك بسبب احتوائه على النشا المقاوم، لذلك يقلل من عوامل الخطر المؤدية لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري.

- يزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة

يزود تناول الموز على الريق الجسم بعنصر البوتاسيوم الذي يعتبر عنصراً مهماً في المحافظة على توازن سوائل الجسم، والمساهمة في انقباض العضلات، والمساعدة في خفض ضغط الدم، بالإضافة للمحافظة على صحة وسلامة الكلى والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يزوده أيضاً بعنصر المغنيسيوم وهو من العناصر المهمة للحفاظ على صحة وسلامة القلب، لكن يجب تناوله بحرص لأن زيادة عنصر المغنيسيوم قد تضر بسلامة القلب.

تناول الموز على الريق يزود الجسم بمضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الانتكاسية، ومنع الجذور الحرة من إلحاق الأضرار بالخلايا.

فوائد أكل الموز على الريق للتخسيس

يعتبر الموز على الريق أحد العوامل المهمة في التخسيس أو فقدان الوزن ذلك لاحتوائه على كميات عالية من الألياف.

فوائد الموز للحامل على الريق

إن تناول الموز على الريق للمرأة الحامل مفيد لها وللجنين، إذ يحمي من الإمساك المصاحب للحمل بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف، كما يساعد على التخفيف من الغثيان الصباحي في بداية فترة الحمل وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي.

فوائد تناول الموز قبل النوم

في حديث سابق لـ«هن» قال الدكتور سيد الغندور، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، :«تناول الموز قبل النوم، يساعد على النوم الجيد، كونه غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات، التي تعمل على تحفيز الشعور بالنعاس والرغبة في النوم لذا يمكن تناول ثمرة قبل الدخول إلى السرير، كما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم، وتناول الموز في كل الأوقات مهم للجسم ويعطيه الكثير من الفوائد ولكن قبل النوم تحديدا يعمل على استرخاء الجسم وتسهيل عملية النوم بشكل جيد»