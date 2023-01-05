لماذا اخفت إيمي سمير غانم خبر حملها؟.. «تخشى سبب كشفت عنه منذ 6 سنوات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من السعادة سيطرت على متابعي النجمين إيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد، بعدما أعلنا عن مولودهما الأول، ويُدعى «فادي»، إذ بات الأمر يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءًا بهم.

وشارك الفنان حسن الرداد، الصور الأولى لطفله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله ممسكًا بيده، مدونًا:{لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}.

متابعًا: «الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله».

إيمي وحسن الرداد يخفيان خبر الحمل

وكعادتهما أخفى الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، خلال الأشهر الماضية خبر الحمل، على الرغم من الشائعات والأقاويل، والتكهنات التي جاءت من الجمهور، إذ ظهرت الفنانة في الكثير من الأحيان ببطن كبيرة تبرز معالم الحمل، خلال المناسبات التي كانت تحضرها مع زوجها، وكانت تحاول إخفاء بطنها بارتداء الملابس الفضفاضة والواسعة أو من خلال الشنط التي تحملها بيدها.

لماذا اخفت إيمي سمير غانم خبر حملها؟

ويبدو أن السبب وراء إخفاء الفنانة إيمي سمير غانم، خبر حملها، هو خوفها الشديد من الحسد، إذ كشفت في 2017، حينما حلت ضيفة مع الممثل أشرف عبد الباقي، عن عدم تفكيرها في أمر الإنجاب وتسمية المولود، قائلة: «بخاف من الحسد، ده أكيد، وبزيادة».

وأكدت أنها شخصية كتومة للغاية، حتى إنها لا تفكر في شراء غرفة للأطفال إلا بعد الإنجاب، وذلك لأن هناك أشخاص يتعرضون للحسد سريعًا، مازحة: «اسمي بقى إيمي ما شاء الله، لترديدي الكلمة دائمًا».

لماذا اختار حسن الرداد اسم فادي لمولوده؟

وتحدث الفنان حسن الرداد في لقاءات تلفزيونية سابقًا، عن نيته في تسميه أول أبناء له على اسم شقيقه «فادي» الراحل، تخليدًا لذكراه، وفي حال رُزق بمولودة سيطلق عليها اسم «فادية» على اسم والدته الراحلة.