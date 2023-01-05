طريقة عمل الحلاوة الطحينية بخطوات فاطمة أبو حاتي.. وصفتين أسهل من بعض

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحلاوة الطحينية أساسية في كل مطبخ، وفي ساندويتشات المدرسة، خاصة أنها مفيدة وغنية بالطاقة والعناصر الغذائية، ويمكنك تحضيرها في البيت بخطوات سهلة وبالمكسرات والشوكولاتة وبمختلف النكهات، وإليك طريقة عمل الحلاوة الطحينية بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

نبدأ طريقة عمل الحلاوة الطحينية، بالمقادير:

2 كوب من السكر البودرة.

2 كوب من الحليب البودرة.

2 كوب من الطحينة السائلة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات محمصة.

خطوات التحضير:

- يخلط السكر والحليب والفانيليا معاً جيدا.

- تضاف الطحينة السائلة إلى الخليط تدريجياً، ويقلب مع العجن جيداً حتى الحصول على العجينة المتماسكة.

- يوضع الخليط في حافظة بلاستيكية مستطيلة.

- يضغط على الحلاوة الطحينية جيدا وتزين بالمكسرات، مع استمرار الضغط.

- توضع الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريبا، ثم تخرج من الثلاجة، وتقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالعسل

المقادير:

كيلو سمسم.

كيلو طحينة سائلة.

نصف كيلو عسل نحل.

ربع كيلو عسل أسود (اختياري).

ملعقة حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

- يطحن السمسم جيدًا.

- يضاف للسمسم المطحون الحبهان المطحون والطحينة والعسل وماء الورد، ويخلطوا جميعا بمضرب البيض، أو الكتشن ماشين حتى تصبح أشبه بالعجين.

- تضاف المكسرات أو الشوكولاتة السائلة إن رغبت.

- ضعي الخليط في قالب كيك أو في صينية مدهونة بطبقة خفيفة جدًا من الزيت، اتركيها في الثلاجة إلى اليوم التالي، اقلبيها على صينية وقطعيها.