من هي رشا الجمال مقدمة حفل افتتاح مشروعات سوهاج القومية؟.. والدتها مذيعة شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملابس صعيدية أصلية، وشعر كيرلي يميز سيدات مصر بشكل عام والصعيد بشكل خاص، ظهرت المذيعة رشا الجمال، لتتألق خلال تقديمها احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من هي رشا الجمال؟

نستعرض أبزر المعلومات عن رشا الجمال، بحسب حديثها لأحد البرامج التليفزيونية.

- ولدت عام 1970، أي تبلغ من العمر حوالي 51 عاما.

- تنتمي لأسرة إعلامية عريقة، فوالدتها سامية الإتربي، وخالتها سهير الإتربي.

- تعمل في التقديم الإذاعي، وأكملت برنامج والدتها «حكاوي القهاوي»، وفي بداية تقديمه ارتدت ملابس والدتها اعتزازا بها.

- شغلت والدتها منصب مدير عام البرامج الثقافية بالتليفزيون المصري.

- تولت خالتها منصب رئيس التليفزيون المصري سابقاً.

- عملت رشا الجمال في عدد من القنوات.

- من بين البرامج التي قدمتها «مساءك سكر زيادة»، و«نص ساعة»، وهو برنامج حواري يعرض يوميّ الجمعة والسبت، وتناقش فيه يوم الجمعة كتابًا جديدًا، سواًء كان في الأدب أو الشعر أو المقال، وتستضيف فيه الكاتب، أما يوم السبت فهو يوم الفن، بالإضافة إلى تقديم برنامج «قوم يا مصري»، الذي يهتم بمبادرات بناء الوطن، ويركز على دور نجوم المجتمع في تبني المبادرات الاجتماعية، وأخيرا «حكاوي القهاوي 2022» استكمالا لما قدمته والدتها.

كان الاختلاف بين برنامج رشا ووالدتها، هو الوقت الأقل الذي يصل لحوالي النصف، وكذلك عدد فريق في 2022 أكثر من 30 فردا، بينما قديما كان 2 كاميرا فقط، وما تحاول إن تجاريه رشا الجمال هو إعداد برنامج والدتها الضخم.