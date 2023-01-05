ابنة دنيا سمير غانم نسخة من أمها.. «فظيعة» في الغناء و«النت» سر اختيار اسمها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تساؤلات متكررة من محبي ومعجبي الفنانة دنيا سمير غانم، عن ابنتها الوحيدة «كايلا»، من زوجها الإعلامي رامي رضوان، خاصة حينما تشارك صورها عبر «إنستجرام»، إذ يطالبونها بنشر صور شخصية خاصة بصغيرتها، كونها تخفيها عن الأنظار طوال الوقت، وتحقق أمل الجمهور حينما ظهرت الابنة للمرة الاولى مع والدتها، أثناء عرض مسرحية «أنستونا»، بملامحها كاملةً، لتلفت الأنظار إليها أثناء تواجدها بجوارها على المسرح.

ودائما ما يحاول كثير من الجمهور، الوصول إلى معلومات عن ابنة دنيا سمير غانم، ويبحثون عن الصور والمناسبات التي ظهرت خلالها مع والدتها ووالدها، وخالتها الفنانة إيمي سمير غانم.

وكان رامي رضوان، تحدث للمرة الاولى عن ابنته «كايلا»، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، إذ قال عنها: «بنتي زي القمر، ربنا يحرسها أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها».

صور ابنة دنيا سمير غانم

وشاركت دنيا سمير غانم، في وقت سابق صورة برفقة ابنتها «كايلا» عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من الخلف، وهما يرتديان جاكيت عليه صورة شخصية «فطوطة» التى أداها والدها الراحل الفنان سمير غانم، ومكتوب عليه جملة «انستونا».

دنيا سمير غانم تقلد ابنتها «كايلا»

خلال استضافتها في برنامج «ثلاثة في واحد»، تحدثت دنيا، مع الفنانة شيماء سيف، عن اللزمات والإفيهات التي تقوم بها ابنتها، إذ ذكرت مواقفها معها أثناء ذهابها إلى الحضانة، قائلةً: «وأنا بوديها بقولها كايلولا، لا إله إلا الله، تقوم رافعة إيديها وتقولي محمد رسول الله، وعندها أي واحدة لابسة فستان تقولها أنتي عروسة، لما بتشوفني حاطة ميكاب وخارجة الشغل، تقولي ماما عروسة».

وعن كواليس اختيار اسم ابنتها، أوضحت خلال استضافتها في برنامج «عيش الليلة» مع الفنان أشرف عبد الباقي: «كايلا بتحب تغني وترقص وفرفوشة، وفي بروفات الحضانة بتاعتها كل المدرسين بيقولوا دي فظيعة وجميلة، وفي الحفلة راحت معيطة وجريت عليا، وأُحرجت أوي واضايقت، ماما زعقتلي وقتها.. معنى اسم كايلا أجمل تاج بالإفريقي، اخترت الاسم من الإنترنت، كنت حامل وفاضية، وقعدت أدور على الأسماء، ولقيته وقررت اختاره».