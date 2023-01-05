وصفات حسب كل بشرة وعلى قد الإيد.. إليك الغسول المناسب لوجهك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن بشرة صافية خالية من البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب، والجفاف الذي يصيب البعض منهم، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانين من إجهاد وتقشير مستمر في الوجه، وهنا تبدأ رحلة التفيش عن الغسول المناسب لكل بشرة، سواء كانت جافة أو دهنية أو عادية أو مختلطة أو حساسة، ويحقق الأهداف المرجوة دون أي ضرر، ويعيد الأناقة والجمال لها كما كانت.

غسول البشرة الدهنية

حددت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، نورهان مجدي، خلال حديثقها لـ«هُن»، أنواع الغسول المناسب لكل بشرة، والذي يعيد لها رونقها ويخفي العيوب، خاصة في فصل الشتاء، إذ تقول: «صابون الغار من أكتر الأنواع التي تستخدم كغسول للوجه، خاةص للبشرة الدهنية، يعمل كمضاد للبكتيريا وللفطريات وتخفيف الالتهابات، ويعتبر سعره مناسب وفي متناول الجميع، ويناسب الجسم والشعر والوجه، ومفيد للأطفال حديثي الولادة».

وأوضحت أن «صابون الغار، يستخرج من الطبيعة، دون أي إضافات، ويتم عمله من خلال إضافة العسل الطبيعي إليه، الذي يؤدي إلى التخلص من الإحمرار في الوجه، مع إضافة جل الصبار والألوفيرا، إذ يعمل على التعامل مع المسامات الواسعة، التي تحدث غالبا في البشرة الدهنية، خاصة أثناء التقدم في العمر، مع وضع زيت الجوز الهند عليه، الذي يعتبر من الأساسيات في اليوم، مع إضافة العرقسوس، الذي يعتبر من أكثر المقشرات الطبيعية».

غسول للبشرة الجافة

فيما يخص الغسول المناسب للبشرة الجافة، قالت أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، إنه يمكن إعداد وصفات طبيعية داخل المنزل تغني عن شراء المنتجات الصناعية، المعروضة في السوق وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت: «يعتبر الشوفان من أكثر الأنواع التي ينصح بها للبشرة الجافة، التي تعمل كمنطف للوجه ومضاد للأكسدة والالتهابات، ويمكن إعداده في المنزل، من خلال وضع ملعقة كبيرة من اللبن وعليه الشوفان، وخلطهما جيدا، وتوزيع الخليط على البشرة والرقبة، ويمكن استخدامه مرة كل أسبوع».

غسول للبشرة المختلطة

يمكن إعداد غسول يتناسب مع البشرة المختلطة، من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الطماطم مع اللبن، وعليهما ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخلطها جيدًا، وتركها على البشرة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم شطفه بالماء البارد.