تطورات الحالة الصحية لابنة عمرو السولية.. رسالة طمأنة بعد «أصعب أيام حياته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جوانب خفية ولحظات مريرة، ربما يعيشها النجوم، ويضطرون في نفس الوقت للظهور تحت الأضواء، ومواجهة عدسات الكاميرات والشهرة، ومحاولة السيطرة على المشاعر والآلام التي يعيشونها، إذ يخفون أحزانهم، حتى لا ينشرون طاقة سلبية داخل قلوب محبيهم، لكن حينما يفيض الكيل بالبعض، يعبرون عن معاناتهم ويطلبون الدعاء والمؤازرة، وهو ما حدث بالفعل مع عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بعدما تدهورت الحالة الصحية ابنته «ليلى»، 6 أعوام، واستلزم الوضع الخضوع لعملية جراحية.

ودائمًا ما كان عمرو السولية، إظهار مهاراته وقدراته الكروية على أرض الملعب خلال المباريات الذي يشارك بها، لكن الجمهور والمحبين شعروا بتراجع مستواه في الملعب، ما دفهم إلى انتقاده ومهاجمته، إلا أنهم لم يكونوا يعلمون السبب الخفي لمستواه كانمرض ابنته «ليلى»، كونه لم يكن يفصح عنه.

السولية يكشف عن مرض ابنته

بعد مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي، وإحراز عمرو السولية هدفين في الدقيقتين 19 و69، أمام نادي بيراميدز الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري، شارك قائد المارد الأحمر، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة تجمعه بابنته «ليلى»، من داخل إحدى المستشفيات، أثناء تحضيرها لإجراء عملية جراحية، وأخرى بعد خروجها من غرفة العمليات، معلقا: «ألف سلامة عليكي يا روح قلبي».

زوجة السولية عن مرض ابنتها: أصعب أيام حياتي

شاركت هدير زوجة عمرو السولية، أيضًا، الصورة التي تجمع ابنتها وزوجها، وكتبت عليها: «من أصعب الأيام اللي مرت عليا في حياتي، ربنا يحفظ أولادنا جميعا، منشوفش فيهم حاجة وحشة».

السولية يطمئن الجمهور على ابنته

عقب مرور أيام من إجراء العملية الجراحية لـ«ليلى»، ابنة عمرو السولية،، توجه قائد الأهلي، بالشكر لجمهور النادي، على دعمه بعد أزمة ابنته الصحية، عبر «إنستجرام»، إذ كتب: «شكرا لكل الناس على الدعم الفترة اللي فاتت، وبالأخص جمهور النادي الأهلي، الحمد لله ليلى كويسة وبخير، الموضوع كان بسيط ودلوقتي هي كويسة وزي الفل».

ودائمًا ما يشارك السولية، لقطات وصور تجمعه بابنته «ليلى»، خلال المناسبات المختلفة، كان آخرها احتفاله بعيد ميلادها السادس، في 25 أكتوبر الماضي، معلقا: «كل سنة وأنتي طيبة يا أميرتي الصغيرة».

شارك قائد الأهلي، جمهوره بصور أول يوم لذهاب ابنته إلى المدرسة، وعلق عليها: «أول يوم مدرسة.. ربنا يحميكى يا روح بابا».