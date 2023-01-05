هل يتزوج رونالدو وجورجينا بعد انتقالهما إلى السعودية؟.. «الدون» يحسم الموقف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل يخطط كرستيانو رونالدو للزواج من جورجينا رودريجرز؟ تساؤل أصبح ملحا، بعدما انتقل الثنائي وأولادهما إلى السعودية، حيث وقع أسطورة البرتغال عقدا للعب في صفوف نادي النصر السعودي، ومنح قصرا فخما للعيش في أرقى مناطق الرياض، استعدادا لبدء موسمه في ملاعب المملكة، بعدا استقبال حافل، وحفل ضخم لتقديمه للجماهير، رافقته خلاله صديقته جورجينا وأطفاله.

هل يتزوج كرستيانو رونالدو من جورجينا رودريجرز؟

يخطط كرستيانو رونالدو، بالفعل للزواج من جورجينا رودريجرز، إذ كشف نجم نادي النصر السعودي، خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان أنسينسورد، في نوفمبر الماضي، أن لديه خطط للزواج من صديقته وأم أولاده، قائلا: «أنا لا أفكر في ذلك الآن، لكن يمكنني أن أرى في المستقبل، أعتقد أنني أستحق، وأنها تستحق، لكن هذا الشيء لا يأتي الآن في خططي، لكن في المستقبل، نعم، أريد الزواج منها».

لكن يطرح الوضع الجديد تساؤلا مهما: هل تغير الموقف وأصبح المستقبل الآن؟ علما بأن كرستيانو رونالدو لم يفصح بعد عن خططه للزواج من جورجينا، خلال إقامته في السعودية.

تفاصيل علاقة كرستيانو رونالدو وجورجينا

التقى رونالدو بجورجينا، أو جيو كما يناديها في بعض الأحيان، في عام 2016، وقتما كان يلعب في ريال مدريد، وكان أحد أفضل المواسم في مسيرته الكروية، وتقابل الثنائي في متجر جوتشي في المدينة التاريخية مدريد، وكانت تعمل كمساعد مبيعات في المتجر عندما دخل رونالدو، وتحدث الاثنان مع بعضهما البعض.

وقالت جيو، لصحيفة AS الإسبانية، عن لقائهما الأول: «طوله وجسده وجماله لفت انتباهي، كنت أرتجف أمامه، لكن شرارة اشتعلت، وقالت أيضًا إن رونالدو كان شديد الاهتمام والحب تجاهها، الأمر الذي لمسها».

تعد جورجينا أول صديقة لرونالدو، بعد أن انتهت علاقته مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، لكن تلك العلاقة كانت أكثر ترابطا، إذ أصبح لكرستيانو وجورجينا الآن عائلة جميلة، لديهما 4 أطفال، بينهم أطفال ولدوا من خلال تأجير الأرحام، وتوأم من جورجينا مباشرة.